Посмотрите на интерьер нового Bugatti Bolide

Итальянская компания Bugatti опубликовала официальные изображения, раскрывающие интерьер нового суперкара Bolide. Автомобиль привезут первым обладателям к началу нового года. Стоимость такого “подарочка” - 4,4 миллиона долларов (примерно 390 миллионов рублей)

Видно, что данная модель - это дань уважения гоночному спорту, хотя Bugatti на данный момент профессионально нигде не участвует. При первом взгляде на Bolide сразу бросаются в глаза Х-образные светодиодные фары. В салоне также в Х-образном дизайне выполнен руль-штурвал, на который вынесены все настройки управления автомобилем. Над рулевой колонкой установлены три “парящих” экрана приборной панели. На центральной консоли расположился ряд вертикальных сенсорных клавиш, по краям которых установлены четыре трубы, имитирующие патрубки выхлопной системы. На самом деле, они служат для подачи воздуха в салон. Внутри практически все сделано из углепластика, который в некоторых местах покрывается кожей и алькантарой. Спортивные сиденья будут изготавливаться индивидуально под владельца.

Bugatti Bolide будет последним гиперкаром, который получит W16. Мощность данного агрегата составляет 1600 л.с. Данные о динамике автомобиля пока не приводится, но исходя из данных, которые были опубликованы с прототипом 2020 года, разгон до “сотни” составит 2,17 с., а максимальная скорость - 400 км/ч.