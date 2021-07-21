Автомобильный портал Motorpage
21 июл 2021

Представлен уникальный Bugatti Veyron

Представлен уникальный Bugatti Veyron

Друзья, перед нами прародитель всех существующих Veyron на свете – прототип Veyron Grand Sport, который построили ещё в 2008 году. В свое время именно его возили по всем выставкам и автосалонам

Почему мы говорим о нем именно сейчас? Все просто – за тринадцать лет машина очень поизносилась, особенно если учесть, что машину выкупил некий частный коллекционер, и компания приняла решение выкупить ее и направить на официальную программу реставрации, которую представили буквально на днях.

Собственно, программа называется La Maison Pur Sang и предполагает полное восстановление аутентичного состояния машины. В случае с прототипом Veyron инженеры практически полностью разобрали автомобиль, чтобы восстановить оригинальное лакокрасочное покрытие, отделку салона кожей цвета первоклассных коньяков и оформление центральной консоли.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Bugatti Chiron Pur Sport (2021) вид сверху

Bugatti разогнали до 400 километров в час

22 июня 2021
Bugatti Chiron Super Sport

Представлен ультимативный Bugatti Chiron

08 июня 2021

В Bugatti анонсировали свой самый дорогой спорткар

14 мая 2021

Bugatti передадут хорватам?

24 февраля 2021
Bugatti Bolide

Bugatti выпустили акустическую систему

18 декабря 2020

Глава Bugatti заявил об ориентации на ДВС

11 декабря 2020

 Новости Bugatti

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mazda CX-30, Subaru XV - сравнительный тест subaru xv и mazda cx-30 презенты от барменов Сравнительный тест
21 июля 2021

Mazda CX-30, Subaru XV
"Презенты от барменов"
Skoda Karoq - skoda karoq (2018)почему skoda karoq выгоднее с полным приводом
Тест драйв
19 июля 2021

Skoda Karoq
"Почему Skoda Karoq выгоднее с полным приводом"
Mitsubishi Eclipse Cross - mitsubishi eclipse cross (2022) взял, отдал, вернул
Тест драйв
16 июля 2021

Mitsubishi Eclipse Cross
"Взял, отдал, вернул"
Audi Q5 - audi q5 (2021) объявил бой анахронизмам
Тест драйв
14 июля 2021

Audi Q5
"Audi Q5 объявил бой анахронизмам"

Написано новостей:

2 8 6 9 6