Представлен уникальный Bugatti Veyron

Друзья, перед нами прародитель всех существующих Veyron на свете – прототип Veyron Grand Sport, который построили ещё в 2008 году. В свое время именно его возили по всем выставкам и автосалонам

Почему мы говорим о нем именно сейчас? Все просто – за тринадцать лет машина очень поизносилась, особенно если учесть, что машину выкупил некий частный коллекционер, и компания приняла решение выкупить ее и направить на официальную программу реставрации, которую представили буквально на днях.

Собственно, программа называется La Maison Pur Sang и предполагает полное восстановление аутентичного состояния машины. В случае с прототипом Veyron инженеры практически полностью разобрали автомобиль, чтобы восстановить оригинальное лакокрасочное покрытие, отделку салона кожей цвета первоклассных коньяков и оформление центральной консоли.