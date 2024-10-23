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23 окт 2024

Про историю создания марки Bugatti снимут фильм

Про историю создания марки Bugatti снимут фильм
Автор фото: фирма-производитель

Итальянский кинопродюсер Андреа Иерволино, который работал над фильмами «Ламборгини: человек-легенда» (2022 г.) и «Феррари» (2023 г.), рассказал о своем следующем проекте. Это будет фильм о жизни Этторе Бугатти, создателя компании Bugatti

Название фильма пока не анонсировано. Предварительно только известно, что съемочный процесс начнется в 2025 году и будет проходить в Италии и Франции. На данный момент продюсер ведет переговоры со сценаристами и режиссерами. По задумке, кинокартина покажет все основные моменты жизни Этторе Бугатти, включая трагическую смерть его сына Жана в 1939 году во время испытаний Bugatti Type 57C Tank.

Однако до Бугатти выйдет еще один фильм от Иерволино. Это будет байопик о братьях Мазератти и соответственно создании марки. Режиссером выступит лауреат премии “Оскар” Бобби Мореско, а главные роли исполнят Энтони Хопкинс и Микеле Морроне.

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