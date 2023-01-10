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10 янв 2023

Сколько стоит обслуживание Bugatti Chiron

Сколько стоит обслуживание Bugatti Chiron

Спорткары покупают те, у кого нет нужды в деньгах, то есть богачи. Впрочем, вам наверняка интересно, а сколько такие автовладельцы тратят на обслуживание своего железного коня? Наверняка немало…

Проверить эту информацию решили английские блогеры – они создали ролик, в котором рассказали во сколько обойдется десять лет техобслуживания с учетом запчастей для Bugatti Chiron, стоимость которого составляет три миллиона долларов.

Если говорить кратко, то потенциальный владелец «Широна» потратит около 100 тысяч долларов за десять лет. В эту сумму входят затраты на работу сервисов, покупку расходников и покрышек. При этом специалисты не учитывали цену топлива и страховки. К слову, блогеры определили и самую дорогу деталь спорткара – в случае с Chiron ей оказался двигатель, который оценивается в 800 тысяч долларов.

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