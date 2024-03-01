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1 мар 2024

Следующий гиперкар Bugatti получит мотор V16

Следующий гиперкар Bugatti получит мотор V16
Автор фото: фирма-производитель

Французская компания Bugatti подтвердила, что ее новый гиперкар, который придет на смену Chiron, получит мотор V16 вместо W16

Анонс сопровождался некоторыми изображениями и видео, на котором можно послушать, как работает новый агрегат. Отмечается, что он будет работать в составе гибридной силовой установки, куда входят еще три электромотора. По слухам, суммарная отдача будет достигать 1800 л.с. (может, даже больше 2000 л.с.). Такими темпами Bugatti обойдет самый мощный на данный момент серийный автомобиль Lotus Evija (2039 л.с.).

Презентация новинки пройдет в июне 2024 года. Его производством занимается объединенная команда Bugatti Rimac, которая ведет разработку гиперкара с 2021 года. Пока официально показали только силуэт на черном фоне, демонстрирующий округленные пропорции кузова. Также известно, что автомобиль помимо V16 получит совершенно новое шасси.

При написании новости использовалась информация:
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