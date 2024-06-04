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4 июн 2024

Стала известна дата премьеры нового гиперкара Bugatti

Стала известна дата премьеры нового гиперкара Bugatti

Компания Bugatti готовится к дебюту своего нового гиперкара, которая должна состояться 20 июня. В преддверии этого события Bugatti понемногу начинает рассекречивать новинку

В ролике, который был опубликован в социальных сетях, можно заметить переднюю часть кузова автомобиля с фирменной решеткой радиатора. Как говорят в компании, новинка вдохновлена классическими моделями Bugatti Type 57 SC Atlantic, Type 41 Royale и Type 35.

Ожидается, что гиперкар получит атмосферный двигатель V16 объемом свыше 8 литров. Более того, он будет в составе гибридной силовой установки, в которую также войдут 3 электромотора. Мощность самого ДВС может превышать 1000 л.с., а в сумме с электромоторами общая отдача установки превысит 1800 л.с.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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