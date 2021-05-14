В Bugatti анонсировали свой самый дорогой спорткар

31 мая состоится презентация нового Bugatti La Voiture Noir. Автомобиль построен в единственном экземпляре и стоит целое состояние. К слову, точную стоимость машины производитель не раскрывает, более того, она уже выкуплена и будет торжественно передана заказчику в день премьеры.

По сути, Bugatti La Voiture Noir это очередная интерпретация модели Chiron. Во всяком случае, автомобиль построен на его платформе и использует его же силовую установку без каких либо доработок. Напомним, что под капотом располагается мотор W16 с четырьмя турбокомпрессорами, который развивает 1500 л.с. и 1600 Нм крутящего момента.

Зато в плане внешности новинка на Chiron совсем не похожа. Автомобилю практически полностью изменили кузов. К слову, новинка несет в себе и символическое значение – её создание приурочено к 110-летнему юбилею марки.