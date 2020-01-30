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30 янв 2020

В Bugatti не собираются отказываться от мощных моторов

В Bugatti не собираются отказываться от мощных моторов

Принадлежащая концерну Volkswagen Group компания Bugatti не собирается расставаться со своим 16-цилиндровым турбированным W-образным двигателем. Ужесточение экологических стандартов производителя не пугает

В интервью британскому изданию Autocar босс марки Штефан Винкельман заявил, что Bugatti может предложить клиентам другие двигатели, однако это не означает, что 8,0-литровый мотор W16 с четырьмя турбинами будет забыт. «Миссия Bugatti отличается от других брендов группы», — заявил Винкельман. Кроме того, он добавил, что босс Volkswagen Group Герберт Дисс «понимает ценность двигателя W16».

Говоря о перспективах, он отметил, что двигатели внутреннего сгорания на машинах Bugatti имеют коллекционную ценность, и стоимость автомобилей марки в целом будет только расти. Отметим, что 1000-сильный двигатель серии WR16 впервые появился под капотом у гиперкара Veyron в 2005 году, его форсированные версии устанавливаются на все актуальные модели марки.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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