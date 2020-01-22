В Bugatti планируют выпустить автомобиль на каждый день

Компания планирует расширить модельный ряд за счёт новинки, причём она будет отличаться по форме и типу кузова от нынешних. По некоторым данным ею может стать электрический кроссовер

О будущей новинке сообщает британский Autocar со ссылкой на генерального директора Bugatti Стефана Винкельмана. Глава бренда отметил, что точное решение по выпуску автомобиля ещё не принято, так как у немецкого концерна много приоритетов. Сейчас VW активно развивает направление электромобилей, причём делает ставку на «народные», то есть доступные по цене модели (речь идёт, в частности, о хэтчбеке ID.3 и будущих кроссоверах семейства ID), а на разработку дорогостоящей новинки Bugatti придётся потратить немало.

В случае, если решение будет принято в пользу выпуска ещё одного серийного автомобиля Bugatti, он, скорее всего, окажется кроссовером. При этом для него компания намерена создать новую платформу. Говоря о возможности совместного использования «тележки» разработки VW, Стефан Винкельман отметил, что «это не применимо к автомобилю с характеристиками Bugatti».