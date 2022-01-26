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26 янв 2022

В Bugatti рассказали о преемнике модели Chiron

В Bugatti рассказали о преемнике модели Chiron

Конвейерная жизнь этого гипперкара сравнительно велика – придя на смену модели Veyron в 2016 году, Chiron выпускается уже шесть лет. К слову, предшественник продержался еще больше -  десять лет, если считать от начала сборки серийных машин и семнадцать лет, если за отправную точку взять  презентацию концепта Bugatti 18/4 Veyron на токийском автосалоне в 1999 году

Но вернемся к модели Chiron. Строго говоря, называть ее абсолютной новинкой сложно, так как в ее основу лег все тот же «Вейрон». Правда, здесь присутствует свой собственный стиль, да и с техникой была проведена серьезная работа. К примеру, двигатель W16 оборудовали новыми турбинами и новым коленчатым валом. Также была заменена система выпуска.  Если на Veyron мотор развивал немногим больше тысячи лошадиных сил, то здесь мы имеем уже полторы!

Впрочем, времена идут  и уже «Широну» пришла пора отправиться на заслуженный отдых. Сейчас уже известно, что преемник у модели будет. Более того, он сохранит  высокопроизводительный ДВС. Правда, ходят слухи о том, что в Bugatti могут создать гибрид. Подозрения небеспочвенны -  в прошлом году Bugatti и хорватский производитель электрических спорткаров Rimac создали совместное предприятие, в планах которого указывается создание электрического спорткара Bugatii, который покажут в конце текущего десятилетия. Гибридный преемник Chiron может стать идеальной переходной моделью на пути к полной электрификации. Отметим, разработка  преемника Chiron ведется в активном темпе. Презентация предположительно состоится в 2023-2024 году.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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