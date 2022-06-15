Взгляните на уникальный Bugatti Type 59/50S

На одном из крупнейших мировых аукционов Bring a Trailer идут торги за вышеупомянутый классический спорткар тридцатых годов. Правда, есть один нюанс – перед нами реплика, созданная в конце девяностых

Впрочем, настоящей репликой автомобиль назвать сложно. Да, его создали в девяностых, но детали здесь все оригинальные! Инженеру и специалисту по реставрации Bugatti Рэю Джонсу пришлось потратить три года только на то, чтобы собрать все необходимые детали. К примеру, раму удалось отыскать во Франции, да не где-нибудь, а на самом заводе Bugatti. Двигатель же обнаружился у частного коллекционера в Англии. К слову, именно этот пятилитровый агрегат, который работает с 4-скоростной механикой, стоял на болиде известного гонщика Роберта Бенуа.

В целом, на проект ушло около шести лет, подлинность всех исторических деталей подтверждена документально. На сегодняшний день автомобиль оценивается почти в триста тысяч евро.