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15 июн 2022

Взгляните на уникальный Bugatti Type 59/50S

Взгляните на уникальный Bugatti Type 59/50S

На одном из крупнейших мировых аукционов Bring a Trailer идут торги за вышеупомянутый классический спорткар тридцатых годов. Правда, есть один нюанс – перед нами реплика, созданная в конце девяностых

Впрочем, настоящей репликой автомобиль назвать сложно. Да, его создали в девяностых, но детали здесь все оригинальные! Инженеру и специалисту по реставрации Bugatti Рэю Джонсу пришлось потратить три года только на то, чтобы собрать все необходимые детали. К примеру, раму удалось отыскать во Франции, да не где-нибудь, а на самом заводе Bugatti. Двигатель же обнаружился у частного коллекционера в Англии. К слову,  именно этот пятилитровый агрегат, который работает с 4-скоростной механикой, стоял на болиде известного гонщика Роберта Бенуа.

В целом, на проект ушло около шести лет,  подлинность всех исторических деталей подтверждена документально. На сегодняшний день автомобиль оценивается почти в триста тысяч евро.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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