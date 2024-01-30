Альянс Andretti Cadillac уже начал разрабатывать собственный болид F1

Несмотря на то, что заявка на участие в гоночных соревнованиях Формулы-1 для команды Andretti Cadillac пока не одобрена, альянс уже приступил к созданию своего болида

Американская компания Cadillac и спортивный конгломерат Andretti от лица совместной команды подали заявку в FIA в этом месяце. Ожидается, что Andretti Cadillac дебютирует в соревнованиях Формулы-1 уже в 2025 году. Команда решила не дожидаться окончательного вердикта и уже начала подготовку к созданию болида, хотя риск отказа на вступление 11 участника существует.

Andretti Cadillac организовал операционную базу в Британии, нанял ряд старших сотрудников из мира F1 и даже протестировал масштабную модель в аэродинамической трубе. По словам главы Andretti Global, команда сейчас работает в ускоренном темпе, чтобы убедиться в конкурентоспособности их автомобиля.

Отмечается, что на пост технического директора пригласили Ника Честера, который ранее занимал соответствующий пост в Benetton, Lotus и Renault. За аэродинамическую составляющую болида будет отвечать Джон Томлинсон, а за дизайн Джон МакКвиллиам. Оба из них имеют многолетний опыт в автомобильном спорте.

