Автомобильный портал Motorpage
26 ноя 2024

General Motors присоединится к Формуле-1: команда Cadillac примет участие в чемпионате в 2026 году

General Motors присоединится к Формуле-1: команда Cadillac примет участие в чемпионате в 2026 году
Автор фото: фирма-производитель

В 2026 году General Motors официально примет участие в Формуле-1 под брендом Cadillac, став 11-й командой чемпионата

На первых этапах Cadillac будет функционировать в рамках сотрудничества с конгломератом TWG Global (в него входит Andretti), используя уже существующую технику для своих болидов. Марио Андретти, легенда автоспорта и последний американский чемпион Формулы-1, войдет в совет директоров команды. Однако к концу десятилетия General Motors планирует разработать собственные двигатели, что подтверждает стратегию компании на долгосрочное участие в Формуле-1. Наличие таких амбициозных планов, или, возможно, смена в руководстве Формуле-1, стали ключевыми факторами в принятии решения о допуске GM к участию в чемпионате (ранее комитет отклонил заявку Andretti-Cadillac).

Грег Маффей, генеральный директор Liberty Media (руководящий орган Формулы-1), отметил, что включение бренда Cadillac и планы General Motors по разработке новых силовых агрегатов добавят ценности Формуле-1 и привлекут значительный интерес, особенно со стороны американской аудитории.

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

Комментарии к новости

Последние новости

...
Cadillac yriq-V

Cadillac Lyriq получит “заряженную” версию

30 октября 2024
Hennessey H1000

Ателье Hennessey представило пакет доработок для Cadillac Escalade

10 октября 2024
Cadillac XT5 (2025)

В Китае показали обновленный кроссовер Cadillac XT5

09 августа 2024
Cadillac Sollei

У Cadillac появился новый роскошный кабриолет Sollei

23 июля 2024

Представлено новое поколение Cadillac Escalade

18 июля 2024
Cadillac Optic (2025)

Представлен 300-сильный полноприводный кроссовер Cadillac Optic с запасом хода в 480 км

30 мая 2024

 Новости Cadillac

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

BAIC BJ40 - baic bj40 (2023) мама мыла раму Тест драйв
26 ноября 2024

BAIC BJ40
"Мама мыла раму"
MG Cars 5 - mg5 (2021) китайский седан британской марки
Тест драйв
22 ноября 2024

MG Cars 5
"Китайский седан британской марки"
GAC GS3 - gac gs3 (2022) заявка на лидерство в сегменте
Тест драйв
20 ноября 2024

GAC GS3
"Заявка на лидерство в сегменте"
- zontes zt 350 gk городской и пригородный
Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"

Написано новостей:

3 5 3 5 6