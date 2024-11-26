General Motors присоединится к Формуле-1: команда Cadillac примет участие в чемпионате в 2026 году

В 2026 году General Motors официально примет участие в Формуле-1 под брендом Cadillac, став 11-й командой чемпионата

На первых этапах Cadillac будет функционировать в рамках сотрудничества с конгломератом TWG Global (в него входит Andretti), используя уже существующую технику для своих болидов. Марио Андретти, легенда автоспорта и последний американский чемпион Формулы-1, войдет в совет директоров команды. Однако к концу десятилетия General Motors планирует разработать собственные двигатели, что подтверждает стратегию компании на долгосрочное участие в Формуле-1. Наличие таких амбициозных планов, или, возможно, смена в руководстве Формуле-1, стали ключевыми факторами в принятии решения о допуске GM к участию в чемпионате (ранее комитет отклонил заявку Andretti-Cadillac).

Грег Маффей, генеральный директор Liberty Media (руководящий орган Формулы-1), отметил, что включение бренда Cadillac и планы General Motors по разработке новых силовых агрегатов добавят ценности Формуле-1 и привлекут значительный интерес, особенно со стороны американской аудитории.