Cadillac Lyriq получит “заряженную” версию

Компания Cadillac анонсировала “заряженную” версию электрического кроссовера Lyriq. Предполагается, что мощность силовой установки составит 595 л.с.

Речь идет о модификации V performance. Информации о технических характеристиках пока немного. Есть предположение, что Lyriq-V получит 595-сильную электрическую установку, состоящую из двух моторов. Привод - полный. Напомним, что стандартный полноприводный Lyriq также оснащен двумя электродвигателями, но суммарной мощностью 507 л.с. и 610 Нм крутящего момента.

Анонс Lyriq-V сопроводили рядом изображений. На них можно заметить, что автомобиль получит иное оформление бамперов, эксклюзивные колесные диски, а также тормозные суппорты от Brembo. Кроме этого, “заряженный” кроссовер будет отличаться уменьшенным дорожным просветом. Продажи автомобиля стартуют в начале следующего года.