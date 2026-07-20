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20 июл 2026

Новый Cadillac может получить китайскую платформу

Новый Cadillac может получить китайскую платформу
Автор фото: фирма-производитель

General Motors рассматривает возможность кардинально изменить техническую основу следующего поколения Cadillac Optiq. По опубликованным данным, электрический кроссовер может перейти с американской платформы Ultium на архитектуру Xiao Yao, разработанную инженерным центром Pan Asia Technical Automotive Centre в Шанхае совместно с SAIC

Эта платформа уже применяется на новых моделях Buick Electra E7 и седане L7. Предполагается, что именно она может стать базой для будущего Optiq. При этом в GM не подтвердили информацию о создании новой модели на платформе Xiao Yao, а позже назвали опубликованную информацию спекуляцией.

Cadillac Optiq впервые дебютировал в Китае в 2023 году, а через два года вышел на рынок США. Американским покупателям доступна только версия с двумя электромоторами и полным приводом. В Китае модель также предлагается с передним приводом, одним электродвигателем и менее энергоемкой батареей.

Одним из ориентиров для будущего Optiq может стать Buick Electra E7. Гибридный кроссовер оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 154 л.с., который работает в паре с электродвигателем мощностью 221 л.с. Заявленный запас хода на электротяге – 160 км.
 

При написании новости использовалась информация:
reuters

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