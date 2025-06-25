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25 июн 2025

Cadillac наконец начал поставки своей самой дорогой модели Celestiq

Cadillac наконец начал поставки своей самой дорогой модели Celestiq
Автор фото: фирма-производитель

Компания Cadillac официально начала поставки своего флагманского электрического седана Celestiq. С данной моделью компания стремится вернуть бренд в сегмент ультра-люксовых автомобилей

Celestiq представляет собой не просто премиальное электрическое авто, а персонализированный арт-объект, каждая деталь которого создается по индивидуальному заказу. Владельцы могут работать напрямую с дизайнером Cadillac и персональным консультантом, чтобы создать уникальный экземпляр. Первый выпущенный Celestiq получил коричневый кузов и салон такого же цвета.

Модель оснащена двумя электромоторами суммарной мощностью 655 л.с. и 875 Нм крутящего момента. Заявленный разгон до “сотни” – 3,7 с. Емкость аккумулятора – 111 кВт*ч. Запас хода – 488 км.

Дизайн Celestiq выполнен в актуальной стилистике марки. Длина автомобиля составляет более 5517 мм (это на 170 мм больше Escalade). Внутри есть 55-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы на передней панели, 11-дюймовый тачскрин управления климатом и другими функциями, а также два 12,6-дюймовых дисплея мультимедиа и 8-дюймовая панель управления для задних пассажиров.

Стоимость Celestiq начинается от 350 000 долларов, однако итоговая цена зависит от уровня кастомизации и может быть значительно выше.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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