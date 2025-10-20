Cadillac завершает выпуск CT4, но готовит новое поколение CT5

В 2026 году компания завершит производство актуальных версий седанов CT4 и CT5. Однако в новое поколение перейдет только “пятерка”

Выпуск новой модели будет налажен на заводе GM в Мичигане, где сегодня собирают CT4 и CT5. Cadillac отмечает, что “пятерка” будет предложена с бензиновым мотором, но не уточняется, будет ли это гибрид. Ожидается, что премьера следующей генерации CT5 состоится в 2027 году.

Напомним, что седан CT4 дебютировал на рынке в 2019 году как преемник модели ATS. Автомобиль продавался не только на американском рынке, но также и в Китае, где предлагался с 1,5-литровым турбомотором на 211 л.с. или 2,0-литровым турбодвигателем на 237 л.с. Оба агрегата сочетаются с 8-ступенчатым “автоматом”. Привод – задний.