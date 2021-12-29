Автомобили Cadillac лишились автопилота

Вслед за удалением парктроников из списка опций Cadillac взялся за искоренение систем автопилота. Причины аналогичные – дефицит микросхем.

По данным GM Authority, CT4 или CT5 2022 модельного года лишились фирменного полуавтопилота Super Cruise: несмотря на то, что система по-прежнему доступна в конфигураторе, заказать седаны с ней невозможно. К слову, осенью этого комплекса временно лишился внедорожник Escalade.

Несколько слов о самой системе. Super Cruise может самостоятельно вести автомобиль по магистралям, однако, водитель должен постоянно контролировать дорожную ситуацию. Отметим, что автопилот постоянно совершенствуется. В прошлом году, например, ее обучили самостоятельным перестроениям.