Cadillac будет продавать автопилот по подписке

Компания Cadillac собирается ввести платную подписку на систему помощи водителю Super Cruise, которая является ответом GM автопилоту Tesla

Эту функция впервые появилась в конце 2017 года на американских седанах Cadillac CT6. Водители пользовались ей в рамках трёхлетнего пробного периода, который скоро подойдет к концу. После этого за использование технологии придётся доплатить. Стоимость абонентской платы пока не известна. Super Cruise была доступна в качестве опции для комплектации Premium Luxury. На СТ6 она стоила 5000 долларов. Это означает, что клиенты уже оплатили необходимое оборудование, но теперь будут вынуждены платить вновь, чтобы продолжать им пользоваться.

От автопилота Теслы система, разработанная Cadillac, отличается тем, что использует камеру для слежения за глазами водителя — и если он не следит за дорогой, то электроника подаёт предупреждающий сигнал. При этом водитель Cadillac, как и в Tesla, может убрать руки с рулевого колеса на длительное время, и машина будет ехать самостоятельно.