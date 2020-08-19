Автомобильный портал Motorpage
19 авг 2020

Cadillac будет продавать автопилот по подписке

Cadillac будет продавать автопилот по подписке

Компания Cadillac собирается ввести платную подписку на систему помощи водителю Super Cruise, которая является ответом GM автопилоту Tesla

Эту функция впервые появилась в конце 2017 года на американских седанах Cadillac CT6. Водители пользовались ей в рамках трёхлетнего пробного периода, который скоро подойдет к концу. После этого за использование технологии придётся доплатить. Стоимость абонентской платы пока не известна. Super Cruise была доступна в качестве опции для комплектации Premium Luxury. На СТ6 она стоила 5000 долларов. Это означает, что клиенты уже оплатили необходимое оборудование, но теперь будут вынуждены платить вновь, чтобы продолжать им пользоваться.

От автопилота Теслы система, разработанная Cadillac, отличается тем, что использует камеру для слежения за глазами водителя — и если он не следит за дорогой, то электроника подаёт предупреждающий сигнал. При этом водитель Cadillac, как и в Tesla, может убрать руки с рулевого колеса на длительное время, и машина будет ехать самостоятельно.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Cadillac придумал названия для новых электрокаров

30 июля 2020

Cadillac готовит очень умный автопилот

25 мая 2020
Cadillac Escalade ESV

Cadillac рассекретил очень длинный Escalade

24 апреля 2020

Cadillac планирует скромный замах

20 апреля 2020

Cadillac подтвердил выпуск двух «горячих» седанов Blackwing

16 апреля 2020
Cadillac CT5 2020

Cadillac не будет электрифицировать весь модельный ряд

10 апреля 2020

 Новости Cadillac

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2020 вектор тяги к природе Автопутешествия
19 августа 2020

Mitsubishi Outlander
"Вектор тяги к природе"
Skoda Karoq - skoda karoq 2018 практическая магия
Тест драйв
17 августа 2020

Skoda Karoq
"Практическая магия"
Volkswagen Teramont - volkswagen teramont 2018 парень не из нашего города
Тест драйв
14 августа 2020

Volkswagen Teramont
"Парень не из нашего города"
Mazda 6, Volkswagen Passat - сравнительный тест mazda 6 2.5 turbo и volkswagen passat 2.0 tsi как красное и белое, или истина в вине
Сравнительный тест
12 августа 2020

Mazda 6, Volkswagen Passat
"Mazda 6 и Volkswagen Passat как красное и белое, или истина в вине"

Написано новостей:

2 6 4 7 1