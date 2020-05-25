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25 май 2020

Cadillac готовит очень умный автопилот

Cadillac готовит очень умный автопилот

General Motors занимается разработкой усовершенствованной системы полуавтономного вождения, которая получит расширенный по сравнению с нынешнем автопилотом Super Cruise функционал

В своем выступлении на телеканале CNBC, исполнительный вице-президент General Motors по разработке продуктов Даг Паркс рассказал, что компания Cadillac разрабатывает более продвинутый автопилот, который получит название Ultra Cruise. Система полуавтономного вождения нового поколения придёт на смену нынешней Super Cruise, однако сроки её внедрения пока неизвестны. Он заявил, что Ultra Cruise обеспечит возможность полуавтономного вождения на автомагистралях, а также на городских улицах и некоторых других территориях.

Между тем, это действительно является довольно значительным обновлением по сравнению с нынешней системой Super Cruise, которая способна функционировать только на автомагистралях, не имеющих пересечений дорог на одном уровне — за этим следит спутниковая навигация. Главной её особенностью и отличием от других аналогичных автопилотов является отсутствие необходимости постоянно держать руки на руле — видеокамера на рулевой колонке отслеживает направление взгляда водителя и предупреждает, если он отвлекается от дороги. 

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