Cadillac рассказал о «пасхальных яйцах» моделей CT4-V и CT5-V Blackwing

Нет, сейчас мы не будем говорить о намерениях GM праздновать пасху особым образом. У термина «пасхальные яйца» есть и другое объяснение – секретная отсылка к чему-либо. Сегодня – это целое направление в автомобильном дизайне, когда специалисты зашифровывают в облике модели специальные послания, которые касаются либо исторических моделей, либо важных событий

Ярки пример тому – Jeep Renegade, который содержит очень много отсылок, например, изображение «Виллисов» на лобовом стекле, или задние фары, которые стилизованы под топливные канистры, коими также оборудовался внедорожник военного времени. Впрочем, мы говорим про «Кадиллаки», а не про «Джипы», но и здесь «пасхалок» будет масса.

Собственно в каждом CT4-V и CT5-V Blackwing содержится более двадцати различных секретов. Одним из них, например, является, расположенная на обратной стороне рулевого колеса, подробная схема испытательного полигона General Motors в Милфорде и технического центра в Уоррене — двух мест, которые принимали активное участие в разработке автомобилей серии Blackwing. Все остальные придется найти будущим владельцам.