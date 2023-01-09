Cadillac решил участвовать в «Формуле-1»

Мир вокруг нас меняется – и мир автомобильных гонок тоже. К примеру, в «королевских гонках» начинают появляться игроки, которых в истории «Формулы-1» никогда не было

К примеру, не так давно заявку на участие подал Cadillac. Скажем больше – компания хочет создать полноценную команду. Есть интересный нюанс – команда создается при участии спортивного конгломерата Andretti, которой создан известной гоночной династией – Марио и Майклом Андретти. Собственно, пилоты будут подготовлены конгломератом, а Cadillac займется созданием болидов.

Базироваться новая команда будет в США, а в Великобритании создадут отдельный центр технической поддержки. Также компания Cadillac ранее объявила о намерении принять участие в мировом чемпионате по гонкам на выносливость.