Cadillac вывел на рынок две новинки

В Москве состоялась премьера полностью нового Cadillac XT6 и рестайлингового XT5 – заказы на новинки уже принимаются. Эти две модели призваны улучшить положение компании на российском рынке

Для кроссовера XT6 предложат связку двухлитрового турбомотора (200 л.с.) и девятиступенчатого автомата. Кроме того для автомобиля предусмотрен набор из 20 систем пассивной и активной безопасности, который включен уже в базовую комплектацию. Например, кроссовер получил систему ночного видения, которая может распознать объекты на расстоянии до 30,5 метра и предупредить водителя, автоматическую систему экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов, систему контроля слепых зон с шестью камерами и автоматический парковочный ассистент.

Что касается модели XT5, то кроссовер не пользовался большой популярностью в России — в том числе и потому, что оснащался только атмосферным V6 мощностью 314 л.с., и это выливалось в приличную сумму, которую надо было заплатить в виде транспортного налога. Положение должно исправится в скором времени с учетом применения новой силовой установки, аналогичной модели XT6.