Автомобильный портал Motorpage
23 дек 2022

Cadillac возродит старый маскот

Cadillac возродит старый маскот

Несколько десятилетий назад большинство автопроизводителей использовали статуэтки в качестве своих опознавательных знаков. К примеру, у Bugatti -это был слон, у Pontiac - голова индейского вождя. К сожалению, временя меняются, и маскоты теперь используют лишь единицы, вроде Rolls-Royce. Впрочем, кое-кто возвращается к историческому прошлому

Компания Cadillac снова начнёт использовать символ, от которого отказалась в середине 1950-х. Тогда капоты автомобилей этой марки украшала статуэтка под названием Goddess. Впрочем, по соображениям безопасности никто не будет крепить  фигурку на капот - изображение божественной женщины разместят на селекторах КПП и специальных табличках на приборной панели.

Первым новую символику получит флагманский электрокар Celestiq. Самый дорогой Cadillac получил кузов типа лифтбек с необычным дизайном, огромный экран диагональю 55 дюймов и силовую установку на 600 л.с. Кроме того, обещаны «практически безграничные» возможности персонализации.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Раскрыты новые модели Cadillac

18 ноября 2022
Cadillac Celestiq (2024)

Представлен Cadillac Celestiq

19 октября 2022
Rezvani Cadillac Escalade Vengeance

Cadillac Escalade превратили в броневик

13 октября 2022
Сadillac

Сadillac разрабатывает новый компактный кроссовер

08 июня 2022

Cadillac раскрыл дату презентации своего гоночного болида

03 июня 2022

Сadillac Lyriq будет ездить вечно, но не везде

19 мая 2022

 Новости Cadillac

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Omoda C5 - jmoda c5 (2023) вид спереди Тест драйв
17 декабря 2022

Omoda C5
"Первый пошел!"
Voyah Free - voyah free (2023) китайский гибрид с европейским лицом
Тест драйв
10 декабря 2022

Voyah Free
"Китайский гибрид с европейским лицом"
Lada Largus Cross - lada largus cross (2020) «вопрос с очевидным ответом»
Тест драйв
03 декабря 2022

Lada Largus Cross
"«Вопрос с очевидным ответом»"
Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai - сравнительный тест: nissan qashqai (2022) и chery tiggo 4 pro (2020) : здравствуй и прощай
Сравнительный тест
21 ноября 2022

Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai
"Здравствуй и прощай"

Написано новостей:

3 2 1 1 0