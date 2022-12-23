Cadillac возродит старый маскот

Несколько десятилетий назад большинство автопроизводителей использовали статуэтки в качестве своих опознавательных знаков. К примеру, у Bugatti -это был слон, у Pontiac - голова индейского вождя. К сожалению, временя меняются, и маскоты теперь используют лишь единицы, вроде Rolls-Royce. Впрочем, кое-кто возвращается к историческому прошлому

Компания Cadillac снова начнёт использовать символ, от которого отказалась в середине 1950-х. Тогда капоты автомобилей этой марки украшала статуэтка под названием Goddess. Впрочем, по соображениям безопасности никто не будет крепить фигурку на капот - изображение божественной женщины разместят на селекторах КПП и специальных табличках на приборной панели.

Первым новую символику получит флагманский электрокар Celestiq. Самый дорогой Cadillac получил кузов типа лифтбек с необычным дизайном, огромный экран диагональю 55 дюймов и силовую установку на 600 л.с. Кроме того, обещаны «практически безграничные» возможности персонализации.