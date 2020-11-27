GM избавляется от нежелательных дилеров

Настоящая чистка началась в сети дилеров Cadillac: им предлагают либо раскошелиться на зарядные терминалы и обучение механиков для работы с электромобилями либо получить отступные за разрыв отношений

В августе этого года марка Cadillac представила свой первый электромобиль — кроссовер Lyriq, в продажу он поступит в начале 2022 года. Сейчас GM готовит дилеров Cadillac к освоению высокотехнологичной новинки: им нужно потратить не менее 200 тысяч долларов на зарядную инфраструктуру, сервисное оборудование и обучение механиков. И многие дилеры, особенно мелкие, не готовы к таким тратам, так как их годовой доход составляет около 500 тысяч долларов.

General Motors не оставляет своим торговым партнёрам поля для манёвров: либо вкладывайтесь вместе с нами в «электрички», либо уходите. В зависимости от масштабов бизнеса дилера корпорация предлагает отступные за разрыв отношений от 300 тысяч до 500 тысяч долларов. GM заставляет дилеров принять решение до конца ноября. Судя по всему, GM под предлогом электрификации хочет проредить явно раздутую дилерскую сеть Cadillac. Попытки сделать это принимались ещё в 2016 году.