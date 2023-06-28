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28 июн 2023

Hennessey представила заряженный Cadillac CT5-V

Hennessey представила заряженный Cadillac CT5-V
Автор фото: фирма-производитель

Ателье Hennessey представило собственную версию седана Cadillac CT5-V Blackwing, которую назывют быстрейшим седаном на планете

Вообще-то и в штатном исполнении у Cadillac CT5-V присутствует достаточно мощный мотор – семилитровый V8, но специалисты ателье устанавливают кастомную систему турбонаддува, новую систему впрыска и т.д. В результате всех манипуляций мотор развивает целую тысячу лошадиных сил.

На разгон до сотни заряженный седан тратит две с половиной секунды.  Любопытно, что стандартную дрэг-дистанцию (402 метра) автомобиль проезжает за десять секунд.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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