Hennessey представила заряженный Cadillac CT5-V

Ателье Hennessey представило собственную версию седана Cadillac CT5-V Blackwing, которую назывют быстрейшим седаном на планете

Вообще-то и в штатном исполнении у Cadillac CT5-V присутствует достаточно мощный мотор – семилитровый V8, но специалисты ателье устанавливают кастомную систему турбонаддува, новую систему впрыска и т.д. В результате всех манипуляций мотор развивает целую тысячу лошадиных сил.

На разгон до сотни заряженный седан тратит две с половиной секунды. Любопытно, что стандартную дрэг-дистанцию (402 метра) автомобиль проезжает за десять секунд.