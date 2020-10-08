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8 окт 2020

Новый внедорожник Cadillac получит уникальные двери

Новый внедорожник Cadillac получит уникальные двери
Автор фото: фирма-производитель

Компания Cadillac показала эскизы таинственного внедорожника с дизайном в стиле последних концептов марки

Габаритные размеры модели с рисунков неизвестны, но можно предположить, что они близки к Escalade. General Motors не сообщает, относятся ли скетчи к одной из будущих серийных моделей.Главные особенности перспективной модели – отсутствие классической средней стойки (она сдвинута к заднему крылу) и распашные задние двери.

Оптика внедорожника выдержана в стиле концептов Celestiq и Lyriq. Фары заходят на передние крылья, а фонари на одном рисунке выполнены в форме буквы L, напоминая таковые у кроссовера XT4. Актуальное поколение Cadillac Escalade представили в феврале 2020 года. Он получил 38-дюймовый изогнутый дисплей мультимедиа, полностью независимую подвеску и автопилот SuperCruise. Европейские продажи стартовали летом, а дата выхода на российский рынок пока неизвестна.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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