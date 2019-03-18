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18 мар 2019

Один к трем

Один к трем
Автор фото: фирма-производитель

Cadillac представил новый седан CT5. Предполагается, что новинка заменит сразу три автомобиля в модельной линейке: XTS, CTS и ATS. Публичный дебют новинки состоится на Нью-Йоркском автосалоне 16 апреля

С точки зрения внешности, автомобиль  представляет собой симбиоз стилей последних моделей марки: CT6-V и кроссовера XT6. Кроме того, узкая головная оптика, вертикальные фонари и профиль лифтбека роднит CT5 с еще одним автомобилем — концептом Escala 2016 года. Что касается оснащения, то производитель особенно выделяет акустическую систему Bose. В Cadillac заявляют, что звук в седане будет стоять на первом месте, и обещают доступ к эксклюзивной библиотеке мелодий, звуковую оптимизацию пространства кабины и активную систему шумоподавления в стандартном оснащении.

В техническом отношении дела обстоят прозаичнее. Новинка будет предлагаться с передним или полным приводом. В гамму двигателей войдет двухлитровая «турбочетверка» и твин-турбо 3.0 V6, сопряженные с 10-диапазонным «автоматом». К слову, старший агрегат получит некую уникальную звуковую калибровку.

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При написании новости использовалась информация:
motor, Коммерсант

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