Представлен полноприводный Cadillac Lyriq

Первый, и пока что единственный, электромобиль марки Cadillac обзавелся полноприводной версией. В продажу этот автомобиль поступит уже летом

Полноприводная модификация подразумевает и двухмоторную силовую установку (по одному на каждую ось). Сообщается, что ее мощность составляет 500 лошадиных сил. Напомним, одномоторные Lyriq развивают лишь 340 лошадиных сил. Что касается запаса хода, то в полноприводной версии производитель на стал увеличивать батарею – здесь стоит стандартный 100-киловаттный аккумулятор. Максимальный пробег на одном заряде – 400 километров.

Для сведения премиальный кроссовер Audi e-tron оснащается двумя электромоторами на 408 л.с., но у него есть заряженная версия с литерой S, которая располагает уже 503 л.с. BMW iX в исполнении xDrive50 тоже оснащается двумя двигателями: они развивают 523 л.с.