У Cadillac появился новый роскошный кабриолет Sollei

Компания Cadillac представила штучный экземпляр кабриолета Sollei, созданный на базе модели Celestiq. Автомобиль выделяется не только стильным и внешним обликом, но также и необычной отделкой салона

В дизайне кузова автомобиля сохранили черты лифтбека Celestiq, особенно это выражено в передней части, но в остальном элементы внешнего облика оригинальные. Сам автомобиль окрашен в классический кремовый цвет Manila Cream, который использовался компанией в 1950-х годах. В таком же цвете выполнен интерьер, который дополнен деревянными вставками на дверных картах и задних спинках сидений. На передней панели расположился 55-дюймовый экран, комбинирующий “приборку” и мультимедийную систему. Сиденья Sollei так же оригинальные, но в остальном салон соответствует Celestiq.

Технические характеристики не раскрываются, поэтому вероятно, силовая установка была полностью позаимствована от донора. Напомним, что Celestiq оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 608 л.с. и 867 Нм крутящего момента. Разгон до “сотни” составляет 3,8 с. Автомобиль комплектуется батарей на 111 кВт*ч, емкости которой хватает на запас хода в 483 км (по циклу EPA).