В GM раскрыли план по развитию компании на ближайшие десять лет

Вкратце его можно охарактеризовать так – разработка новых платформ с упором на электромобили и автономные транспортные средства.

Теперь подробности. Итак, До 2025 года американский автогигант вложит около 35 миллиардов долларов в разработку электрокаров и автономные машины. Также концерн сделал громкое заявление о том, что за те же четыре года GM собирается выпустить на рынок более двадцати моделей на электрическом ходу. Причем ближайшей новинкой станет некий «зеленый» кроссовер Chevrolet. Производитель озвучил и его примерную стоимость – около тридцати тысяч долларов.

В данный момент полным ходом идет совершенствование платформы Ultium, на которой создаются «зелёные» модели разных классов. В данный момент на ней уже построены такие модели как Lyriq и Celestiq.

Что касается систем автопилота, то в GM ведется активная работа над адаптивным круиз-контролем Ultra Cruise второго поколения. Пока что он умеет лишь придерживаться заданной скорости, автоматически подстраиваясь под траффик, но вскоре он станет полноценным автопилотом с функциями удержания полос, предотвращения столкновений и.т.д. В GM сообщили, что система будет способна обработать большинство дорожных сценариев.