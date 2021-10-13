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13 окт 2021

В GM раскрыли план по развитию компании на ближайшие десять лет

В GM раскрыли план по развитию компании на ближайшие десять лет
Автор фото: фирма-производитель

Вкратце его можно охарактеризовать так – разработка новых платформ  с упором на электромобили и автономные транспортные средства.

Теперь подробности. Итак, До 2025 года американский автогигант вложит около 35 миллиардов долларов в  разработку электрокаров  и автономные машины. Также концерн сделал громкое заявление о том, что за те же четыре года GM собирается выпустить на рынок более двадцати моделей на электрическом ходу. Причем ближайшей новинкой станет некий «зеленый» кроссовер Chevrolet. Производитель озвучил и его примерную стоимость – около тридцати тысяч долларов.

В данный момент полным ходом идет совершенствование платформы Ultium, на которой создаются «зелёные» модели разных классов. В данный момент на ней уже построены такие модели как Lyriq и Celestiq.

Что касается систем автопилота, то в GM ведется активная работа над адаптивным круиз-контролем Ultra Cruise второго поколения. Пока что он умеет лишь придерживаться заданной скорости, автоматически подстраиваясь под траффик, но вскоре он станет полноценным автопилотом с функциями удержания полос, предотвращения столкновений и.т.д.  В GM сообщили, что система будет способна обработать большинство дорожных сценариев.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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