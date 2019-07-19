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19 июл 2019

«Заряженный» Cadillac XT4 дебютирует до конца года

«Заряженный» Cadillac XT4 дебютирует до конца года
Автор фото: фирма-производитель

В текущем году состоится премьера кроссовера Cadillac XT4 V-Sport в спортивном обвесе, а следом покажут XT4-V с новым 300-сильным двигателем. Предполагается, что новинки поступят в продажу в начале следующего года.

К сожалению, какой-либо точной информации о внешности автомобиля на данный момент нет. Можно лишь предполагать, что автомобиль получит более агрессивный обвес и чуть иное оформление интерьера. Разумеется, ключевое отличие заряженной модели будет в двигателе- XT4-V получит мотор объемом 2,7 литра мощностью 300 лошадиных сил, позаимствованный у пикапа Chevrolet Silverado. 

Пока же для Cadillac XT4 предусмотрена безальтернативная двухлитровая рядная «четверка» с турбонагнетателем, отдача которой составляет 240 сил. Она сочетается с девятидиапазонным «автоматом». Модель, представленная весной прошлого года, первой в линейке марки получила электрогидравлическую тормозную систему и поддержку технологии NFC.

«АвтоВАЗ» уведомил дилеров о ремонтной кампании, которая затронет 93 экземпляра Lada Granta, отгруженных с завода в конце июня и начале июля 2019 года.

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