Cadillac XT5 обновился, но не для нас

Кроссовер получил ряд косметических изменений и недоступную прежде налоговыгодную «турбочетверку». Однако изменения предназначаются для автомобилей китайского рынка

В компании утверждают, что «допилили» машину сразу по тридцати пунктам. Причем одно из самых значимых изменений касается внешнего стайлинга. Отныне визуальная разница между исполнениями Premium Luxury и Sport станет заметнее. Фальшрадиаторная решетка и многие другие акценты «спортивной» версии будут выполнены в черном глянце. В интерьере также «прописалось» несколько изменений, например, появилась поворотная шайба-контролер для управления функционалом мультимедийной системой QUE (ей поделился младший кроссовер XT4).

Самым же главным изменением стало появление нового двигателя - «турбочетверки» LSY с отдачей в 241 силу. Этот налоговыгодный двигатель наверняка оценили бы и в России, однако обновленный XT5 доступен только покупателям Поднебесной (для «Кадиллака» Китай – самый крупный и важный рынок). Будем надеяться, что появление рестайлинговой машины в России – лишь вопрос времени.