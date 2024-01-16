Рассекречен дизайн нового Cadillac XT5

Компания Cadillac готовится к дебюту нового поколения кроссовера XT5 в Китае. В связи с этим местный регулятор опубликовал изображения, демонстрирующие экстерьер автомобиля

Cadillac XT5 второго поколения получит внешность, соответствующую новому дизайнерскому стилю компании. Он выражается, по большей части, в Г-образной компоновке светодиодной оптики, которая гармонично сочетается с фирменной трапециевидной решеткой радиатора. Габариты автомобиля теперь составляют: 4888/1957/1694 мм, а колесная база - 2863 мм. Изображений салона на данный момент нет.

Также известно немного и про технические характеристики. В Китае автомобиль сохранит 2,0-литровый бензиновый турбомотор, но его мощность будет немного урезана до 230 л.с. Заявлен как передний, так и полный привод. К слову, в Китае актуальная версия также оснащается и 3,7-литровым V6 мощностью 314 л.с. Однако не ясно, перейдет ли данный агрегат в новое поколение. Во всех случаях коробка - 9-ступенчатый “автомат”.