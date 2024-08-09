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9 авг 2024

В Китае показали обновленный кроссовер Cadillac XT5

В Китае показали обновленный кроссовер Cadillac XT5
Автор фото: фирма-производитель

Компания Cadillac представила следующее поколение кроссовера XT5 для китайского рынка. Автомобилю изменили дизайн и габариты, а также обновили оснащение

Узнать второе поколение можно по новой решетке радиатора, узким фарам и более крупным размерам. Длина автомобиля составляет 4888 мм, ширина - 1957 мм, высота - 1698 мм, а колесная база - 2863 мм. Объем багажника составляет 653 л. В комплекте идут 21-дюймовые колесные диски и красные тормозные суппорты. Внутри появился 33-дюймовый экран, комбинирующий приборную панель и мультимедийную систему, новый трехспицевый руль, а также сиденья с функциями подогрева, вентиляции, массажа и персонализацией настроек.

Cadillac XT5 оснащен мягкойгибридной силовой установкой, в основе которой 2,0-литровый турбомотор и 48-вольтовый стартер-генератор. Мощность - 227 л.с. и 350 Нм крутящего момента. В паре с мотором работает 9-диапазонный “автомат”. Привод может быть как передним, так и полным.

При написании новости использовалась информация:
ithome

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