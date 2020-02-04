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4 фев 2020

Cadillac XT6 вышел на российский рынок

Cadillac XT6 вышел на российский рынок
Автор фото: фирма-производитель

Российские дилеры General Motors наконец начали принимать заказы на полноразмерный кроссовер Cadillac XT6. Новинка будет предлагаться в двух фиксированных версиях

Версии получили обозначения Premium Luxury и Sport, они различаются настройками подвески и рулевого управления (Sport оснащается активной подвеской Continuous Damping Control), элементами дизайна и системой полного привода. Многочисленные элементы декора экстерьера у XT6 Premium Luxury покрыты хромом, а у XT6 Sport они, наоборот, окрашены в скромный черный глянец. Салон первой версии украшен декоративными планками из натурального дерева, а у Спорта они заменены карбоновыми вставками.

На российском рынке модель предлагается с безальтернативным 2,0-литровым бензиновым турбомотором Ecotec нового поколения мощностью 200 л.с. Работает он с 9-скоростным «автоматом» 9T50. Обе модификации полноприводные, но спортивная версия имеет продвинутую систему Sport Control — тяга на задние колеса передается через две многодисковые муфты.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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