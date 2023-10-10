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10 окт 2023

Chery Arrizo 8 будет производиться под новым брендом

Chery Arrizo 8 будет производиться под новым брендом

Стало известно, что китайская компания Chery собирается перенести производство гибридного седана Chery Arrizo 8 С-DM под крыло дочерней марки Fengyun

Собственно новое название автомобиля - Fengyun A8. Никаких изменений не предвидится. Автомобиль сохранит и дизайн, и силовую установку, но на решетке радиатора будет установлен новый шильдик. Также отметим, что под данным брендом в ближайшее время будет выпускаться гибридный кроссовер Fengyun T11.

Напоним, что Chery Arrizo 8 С-DM оснащается гибридной силовой установкой, в основе которой лежит бензиновый мотор объемом 1,5 л. и один электромотор. Другие технические характеристики пока не раскрываются, но ожидается, что запас хода в гибридном режиме составит 1300 км. Трансмиссия - 3-ступенчатый робот 1DHT130. Привод - передний.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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