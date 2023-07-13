Ждем в России обновленный Chery Arrizo 8

На китайский рынок вышел обновленный седан бизнес-класса Chery Arrizo 8

Изменения коснулись в первую очередь моторной гаммы, но в связи с этим, некоторые элементы дизайна также были доработаны. В частности, изменился рисунок решетки радиатора, добавлены новые патрубки выхлопной системы, 18-дюймовые диски, а сиденья салона теперь коричневого цвета.

Под капотом бензиновый четырехцилиндровый турбомотор объемом 2,0 л. (предыдущая версия комплектовалась “турбочетверкой” объемом 1.6 л.). Пиковая мощность - 254 л.с. и 390 Нм крутящего момента. Коробка осталась прежней - 7-ступенчатый “робот”. Привод - передний.