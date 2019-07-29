Ситуация на автомобильном рынке пока не внушает оптимизма. Роста продаж не наблюдается, общая экономическая ситуация дает о себе знать и серьезно его сдерживает. Какие способы раскачать потребительский спрос на автомобили при помощи финансовых продуктов остались незадействованными? Планируют ли кэптивные и независимые банки влиять на спрос более активно? Есть ли в запасе более мощные кредитные рычаги? Обращаемся с этими вопросами к господам банкирам, а также другим участникам автомобильного рынка.
У нас в программе участвуют 3 банка-партнера - Совкомбанк, ЮниКредит Банк и Русфинанс Банк. Соответственно, та статистика, которая есть, она основана на отчетах этих банков. В среднем, с начала года у нас доля кредитных продаж составляет 37% от розничных продаж марки. В мае и июне доля кредитных продаж держится на уровне 47%- 48%.То есть, достаточно хорошие показатели по продажам автомобилей в кредит.
Я хочу отметить, что это статистика только по трём банкам-партнерам. Мы не ограничиваем наших дилеров в выборе банка-партнера. Это может быть любой банк, с которым они работают. Мы - Chery Finance и банки-партнёры - просто предлагаем интересные условия, а воспользоваться ими или нет, это уже дилер решает... или потребитель.
Мы постоянно изучаем спрос, общаемся с нашими дилерами для того, чтобы создать именно те программы, которые будут учитывать интересы потенциальных клиентов. Сейчас в нашей линейке очень широкий спектр программ, включая как предоставление специальной цены на машину, в рамках программ "Первый автомобиль Chery" и "Семейный автомобиль Chery", так и субсидирование ставки. Также у нас в арсенале есть программа с остаточным платежом, которая снижает ежемесячную финансовую нагрузку. Таким образом, мы даём клиенту выбор кредитной программы под любой его запрос. В настоящее время наибольшим спросом пользуется субсидированная процентная ставка. Она составляет примерно 70% от общих кредитных продаж.
Зависит от категории клиентов. Молодое поколение ориентируются на ежемесячный платеж, выбирая комфортную сумму в зависимости от личного дохода для владения автомобилем уже здесь и сейчас. Представители старшего поколения подходят к выбору кредита основательнее, ориентируясь на процентную ставку и переплату по ней. Они изучают коммерческое предложение со всех сторон. Для этой категории клиентов мы предлагаем сниженные ставки, которые субсидируются со стороны дистрибьютора. Совместно с банками-партнёрами мы разработали очень интересную программу. Например, приобрести флагман CHERY – кроссовер Tiggo 7 - можно под 0,1% годовых на год. Это фактически рассрочка. Переплата по такой программе минимальна. Предложение очень выгодное и привлекательное, поэтому и спрос на него высокий.
Плюс у нас еще достаточно интересные ставки и на более долгие сроки. В линейке кредитных предложений есть варианты приобретения автомобиля без первоначального взноса, срок кредита может достигать 7-ми лет.
Ставку «0,1%» предлагают два банка из трёх. Мы рассматриваем пул партнеров, пул предложений и анализируем их возможности в соответствии с ожиданиями наших потенциальных клиентов. Кто-то из банков дает минимальную процентную ставку, другой -выгодную ставку на более длительный срок кредита, третий предлагает программу "Субсидированная ставка с остаточным платежом". Кстати, тоже очень интересная программа. Она изначально сложная для восприятия, но лёгкая и комфортная на практике. Выбрав эту программу, потребитель имеет возможность снизить ежемесячную финансовую нагрузку. По истечении 3-х лет, когда подходит срок выплачивать остаточный платёж, клиент может либо выплатить его, либо автоматически продлить кредитные отношения с банком ещё на 2 года. При этом изначальная ставка сохраняется.
Один из наших банков-партнёров предлагает программу рефинансирования. Если у клиента есть действующий автокредит, и он хочет приобрести новый автомобиль, то он подает заявку и предыдущий кредит выплачивается банком и оформляется новый на новый автомобиль. Как правило, кредиты, оформленные в 2014-2015 годах были с достаточно высокими ставкам. Поэтому по данной программе можно под субсидированную комфортную ставку приобрести новый автомобиль CHERY.
В дилерском центре находятся либо представители банков, либо сотрудники кредитно-страхового отдела, которые непосредственно на месте оформляют клиенту весь пакет документов. Более того, по нашей статистике 75% обращений — это кредит за 1 день. Всего за 1 день происходит оформление кредита на автомобиль, начиная от подачи заявки, её рассмотрение, оформление и выдача ключей.
Мы хотим ещё больше минимизировать время на покупку автомобиля в кредит и поэтому планируем в ближайшее время предложить потенциальным покупателям подавать заявку онлайн на сайте chery.ru с выдачей решения банка в течение 5 минут. С этим решением клиент может приехать в любой дилерский центр марки и сразу же уехать на новом автомобиле. Мы уже практически на финальном этапе по внедрению данной услуги.
Уже сейчас на сайте есть кредитный калькулятор, с помощью которого потребитель может посчитать, подобрать для себя комфортные условия. Но это не решение банка, это знакомство. Окончательный детальный расчёт и оформление происходит у специалиста в дилерском центре. Поэтому мы и нацелены на то, чтобы дать клиенту полную информацию в максимально короткие сроки и с минимальной тратой времени.
Да, мы тоже отслеживаем статистику и развитие кредитных предложений на других рынках. Что касается, в частности, Северной Америки, то средняя ставка по кредиту для среднестатистического американца на новый автомобиль составляет 6-6,5%. На ставку по кредиту влияет так называемый скоринговый балл заемщика, который зависит от его финансового поведения. Соответственно, от скорингового балла зависит диапазон ставок по автокредитам и он варьируется в пределах - от 3,5% до 9,2%.
Ставки действительно, ниже, чем в России, но близкими к нулевым их не назовешь. Данный размер ставок порой сопоставим со ставками по субсидируемым программам. В России основным ориентиром ставок по кредитам и вкладам является ключевая ставка ЦБ. В настоящий момент она составляет 7,5%. Ряд экспертов прогнозирует ее дальнейшее снижение в течение года. Но не думаю, что это сильно отразится на ставках по автокредитам. Если снижение ставок и будет, то незначительное. Поэтому для поддержания потребительского спроса многие автопроизводители будут продолжать субсидировать ставки по кредитным программам
Государственная поддержка автомобильного рынка сейчас нужна и важна как никогда. Это решение абсолютно точно окажет влияние и позволит увеличить спрос на автомобили.
В Европе есть очень интересные программы по лизингу для физических лиц и не совсем кредитные программы, но, на мой взгляд, имеющие в долгосрочной перспективе успех — это сервисы по подписке на автомобили. Но дело в том, что есть своя законодательная база и налоговые льготы для лизингополучателей в других странах и немного другой подход покупателя к приобретению и владению автомобилем. У нашего населения ещё на уровне менталитета акцент больше делается на собственность. Потребитель в Европе он больше пользуется, а не владеет. У нас пока потребитель рассуждает: «Как так, я буду платить за машину, а потом я ее отдам? Вообще, что-то непонятное для меня...». А по факту потребитель имеет возможность через 3 года поменять на другую машину.
Сервис «Автомобиль по подписке» на грани гениальности по удобству и комфорту — автомобиль тебе не принадлежит, ты просто год катаешься, только заправляя. Всё остальное за тебя сделают и даже на мойку самостоятельно отгонят.
В СШA, например, есть достаточно интересный финансовый инструмент – Buy here- pay here ("где купил, там и плати").. Банки предоставляют дилерскому центру ставку нетто – без комиссий, дилерский центр, заложив свою небольшую комиссию, предлагает кредит конечному покупателю. В этом случае покупатель имеет отношения только с дилерским центром. Ежемесячные платежи по кредиту он платит дилеру, а тот, в свою очередь, несет ответственность перед банком. Доля таких кредитов невелика – всего 6,8% от общих кредитных продаж, но для конечного покупателя, на мой взгляд, очень удобный сервис. Думаю, что на нашем рынке он пока не может быть применен. Но это вопрос времени.
Я думаю, что заимствование этих программ первыми начнут премиальные бренды, так как их целевая аудитория уже готова к таким предложениям. Мы в CHERY пока идём за спросом, встречаемся с банками, разрабатываем, анализируем, предлагаем какие-то программы, но пока очень сложно повлиять - потребитель все-таки у нас привык к старым добрым кредитам, односложным схемам покупки, к собственности. Это поменяется с молодым поколением. Каршеринг тоже был в диковинку.
Я думаю, что каких-то резких изменений вряд ли стоит ожидать. Но постепенно, на мой взгляд, программы пойдут в сторону индивидуальной оценки заемщика — его статуса и его возможностей. Аналог скорингового балла в США. Чем логичней и лучше финансовое поведение клиента, тем больше будет шансов получить от банка предложение с более низкой ставкой. Я считаю, что это обязательно будет, но не так скоро, как хотелось бы. Потому что сейчас выстроенные схемы работы банков, дилерских центров, комиссионных вознаграждений и прочее... Другими словами механизм сейчас отлажен и стандартизирован и базируется на накопленном опыте. Потребуется время для изменения процессов.
В настоящее время банки-партнёры, участвующие в программе CHERY FINANCE, полностью покрывают все наши потребности и пожелания. В то же время мы открыты для предложений и не исключено, что получив интересные условия сотрудничества, мы расширим пул партнёров.
В период активной автомобилизации России в нулевых годах самым серьезным драйвером роста был кредит на покупку нового автомобиля. Вначале кредитные ставки никак нельзя было назвать привлекательными и, тем не менее, из года в год все больше автомобилей покупалось с помощью заемных средств. Читать далее
«На протяжении 5-ти месяцев этого года мы наблюдаем стабильный рост доли кредитных продаж в розничных продажах Mitsubishi. Так, в марте доля составила 33%, в апреле 39%, в мае 40%.» Читать далее
«В целом, доля наших кредитных продаж составляет больше одной трети от всех реализуемых новых автомобилей, при том, что еще примерно 30% составляют автомобили, которые продаются корпоративным клиентам.» Читать далее
«Самыми популярными моделями французских брендов, приобретаемыми в кредит, по итогам данного периода являются Citroёn C4 Седан - в кредит 44% и Peugeot 3008 - в кредит 44,8% от общего объёма продаж моделей в России» Читать далее