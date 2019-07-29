Какие финансовые/кредитные программы пользуются популярностью у покупателей в других странах, но еще не "перенесены" на наш рынок? Возможно ли такое прямое заимствование?

В Европе есть очень интересные программы по лизингу для физических лиц и не совсем кредитные программы, но, на мой взгляд, имеющие в долгосрочной перспективе успех — это сервисы по подписке на автомобили. Но дело в том, что есть своя законодательная база и налоговые льготы для лизингополучателей в других странах и немного другой подход покупателя к приобретению и владению автомобилем. У нашего населения ещё на уровне менталитета акцент больше делается на собственность. Потребитель в Европе он больше пользуется, а не владеет. У нас пока потребитель рассуждает: «Как так, я буду платить за машину, а потом я ее отдам? Вообще, что-то непонятное для меня...». А по факту потребитель имеет возможность через 3 года поменять на другую машину.

Сервис «Автомобиль по подписке» на грани гениальности по удобству и комфорту — автомобиль тебе не принадлежит, ты просто год катаешься, только заправляя. Всё остальное за тебя сделают и даже на мойку самостоятельно отгонят.

В СШA, например, есть достаточно интересный финансовый инструмент – Buy here- pay here ("где купил, там и плати").. Банки предоставляют дилерскому центру ставку нетто – без комиссий, дилерский центр, заложив свою небольшую комиссию, предлагает кредит конечному покупателю. В этом случае покупатель имеет отношения только с дилерским центром. Ежемесячные платежи по кредиту он платит дилеру, а тот, в свою очередь, несет ответственность перед банком. Доля таких кредитов невелика – всего 6,8% от общих кредитных продаж, но для конечного покупателя, на мой взгляд, очень удобный сервис. Думаю, что на нашем рынке он пока не может быть применен. Но это вопрос времени.

Я думаю, что заимствование этих программ первыми начнут премиальные бренды, так как их целевая аудитория уже готова к таким предложениям. Мы в CHERY пока идём за спросом, встречаемся с банками, разрабатываем, анализируем, предлагаем какие-то программы, но пока очень сложно повлиять - потребитель все-таки у нас привык к старым добрым кредитам, односложным схемам покупки, к собственности. Это поменяется с молодым поколением. Каршеринг тоже был в диковинку.