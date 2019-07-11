Ситуация на автомобильном рынке пока не внушает оптимизма. Роста продаж не наблюдается, общая экономическая ситуация дает о себе знать и серьезно его сдерживает. Какие способы раскачать потребительский спрос на автомобили при помощи финансовых продуктов остались незадействованными? Планируют ли кэптивные и независимые банки влиять на спрос более активно? Есть ли в запасе более мощные кредитные рычаги? Обращаемся с этими вопросами к господам банкирам, а также другим участникам автомобильного рынка.
По итогам 5 месяцев 2019 года ООО «Пежо Ситроен Рус» совместно с собственным каптивным банком PSA Bank (ООО «Банк ПСА Финанс РУС») реализовали 30,7% от розничных продаж новых автомобилей Peugeot и Citroёn в кредит. Самыми популярными моделями французских брендов, приобретаемыми в кредит, по итогам данного периода являются Citroёn C4 Седан - в кредит 44% и Peugeot 3008 - в кредит 44,8% от общего объёма продаж моделей в России.
Следуя основной миссии нашего Банка на российском рынке, мы стараемся максимально поддерживать продажи новых автомобилей группы PSA, предлагая клиентам интересные и агрессивные решения для приобретения нового автомобиля.
В первую очередь можно говорить об успехе кредитных предложений с минимальной переплатой по кредиту. В рамках программ PSA Bank покупателям автомобилей группы PSA предлагаются специальные сниженные процентные ставки на весь модельный ряд, чтобы сделать автомобили Peugeot и Citroёn более доступными и уменьшить расходы клиентов, связанные с покупкой автомобиля в кредит. Так переплата по некоторым моделям может достигать 0%.Основной объем продаж Банка приходится именно на промо-программы со сниженными ставками по кредиту.
В текущей ситуации на рынке основным фактором при выборе кредитной программы всё еще выступает размер ставки. При этом параллельно мы видим рост заинтересованности клиентов в кредитных предложениях с минимальным ежемесячным платежом, что связано с желанием минимизировать ежемесячные суммарные затраты. По данным кредитным предложениям у клиентов есть возможность приобрести более дорогой автомобиль или более полную комплектацию со сниженным размером платежей, а также пересаживаться на новый автомобиль каждые 2-4 года.
Уже на протяжении почти 5-ти лет мы предлагаем покупателям программу от 0% переплаты до трех лет включительно на автомобили марок Peugeot и Citroёn. На данный момент действие программы распространяется на автомобили Peugeot 3008 и Peugeot 5008, и является самым агрессивным предложением в сегменте кроссоверов на российском рынке. На остальные модели марок также действуют низкие ставки – от 4,9% годовых. И мы видим, что данный продукт способствует привлечению новых покупателей автомобилей.
Что касается Франции, мы можем говорить о том, что подавляющая часть автомобилей приобретается с использованием финансовых услуг. Группа PSA сейчас уделяет особое внимание разработке и запуску инновационных банковских продуктов новой мобильности, это как решения в области каршеринга, так и такие инновационные продукты как «Citroen Earn&Drive», сочетающие лизинг для физических лиц и субаренду автомобиля для оптимизации размера ежемесячного платежа клиентов по финансовому продукту. Данная концепция позволяет клиенту, сдавая в субаренду, приобретенный с помощью заемных средств автомобиль, частично либо полностью компенсировать свои ежемесячные затраты на обслуживание кредита.
Также среди финансовых продуктов Группы есть гибкие лизинговые предложения, которые в том числе предоставляют возможность клиентам замены автомобиля - предмета лизинга на несколько недель в течение года. Мы надеемся, что реализация подобных финансовых программ станет возможной и в России.
Мы видим, что будущее рынка кредитования в предложении максимально широкого спектра финансовых услуг, чтобы у потребителя была возможность выбрать именно ту услугу, которая максимально отвечает его потребностям и ожиданиям. Этим представлением мы руководствуемся, создавая новые продукты и тарифные сетки, используя разное наполнение пакетов услуг.
Недавно спектр предоставляемых услуг дополнился лизинговыми продуктами для предпринимателей. В разработке есть несколько новых продуктов и для физических лиц.
В период активной автомобилизации России в нулевых годах самым серьезным драйвером роста был кредит на покупку нового автомобиля. Вначале кредитные ставки никак нельзя было назвать привлекательными и, тем не менее, из года в год все больше автомобилей покупалось с помощью заемных средств. Читать далее
«На протяжении 5-ти месяцев этого года мы наблюдаем стабильный рост доли кредитных продаж в розничных продажах Mitsubishi. Так, в марте доля составила 33%, в апреле 39%, в мае 40%.» Читать далее
«В целом, доля наших кредитных продаж составляет больше одной трети от всех реализуемых новых автомобилей, при том, что еще примерно 30% составляют автомобили, которые продаются корпоративным клиентам.» Читать далее
«В среднем, доля автомобилей, приобретенных в кредит, на данный момент составляет 27% от розничных продаж. А по сравнению с первым полугодием 2018 года (в среднем 24%) наблюдается увеличение на 3%.» Читать далее