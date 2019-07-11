Какие финансовые/кредитные программы пользуются популярностью у покупателей в других странах, но еще не "перенесены" на наш рынок? Возможно ли такое прямое заимствование?

Что касается Франции, мы можем говорить о том, что подавляющая часть автомобилей приобретается с использованием финансовых услуг. Группа PSA сейчас уделяет особое внимание разработке и запуску инновационных банковских продуктов новой мобильности, это как решения в области каршеринга, так и такие инновационные продукты как «Citroen Earn&Drive», сочетающие лизинг для физических лиц и субаренду автомобиля для оптимизации размера ежемесячного платежа клиентов по финансовому продукту. Данная концепция позволяет клиенту, сдавая в субаренду, приобретенный с помощью заемных средств автомобиль, частично либо полностью компенсировать свои ежемесячные затраты на обслуживание кредита.

Также среди финансовых продуктов Группы есть гибкие лизинговые предложения, которые в том числе предоставляют возможность клиентам замены автомобиля - предмета лизинга на несколько недель в течение года. Мы надеемся, что реализация подобных финансовых программ станет возможной и в России.