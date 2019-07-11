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Кредитный рычаг больше не работает?

Ситуация на автомобильном рынке пока не внушает оптимизма. Роста продаж не наблюдается, общая экономическая ситуация дает о себе знать и серьезно его сдерживает. Какие способы раскачать потребительский спрос на автомобили при помощи финансовых продуктов остались незадействованными? Планируют ли кэптивные и независимые банки влиять на спрос более активно? Есть ли в запасе более мощные кредитные рычаги? Обращаемся с этими вопросами к господам банкирам, а также другим участникам автомобильного рынка.

Николя Деруссо
Peugeot
11 июля 2019

Николя Деруссо

Председатель Правления PSA Bank

«Самыми популярными моделями французских брендов, приобретаемыми в кредит, по итогам данного периода являются Citroёn C4 Седан - в кредит 44% и Peugeot 3008 - в кредит 44,8% от общего объёма продаж моделей в России»

Какова сейчас ситуация с продажами автомобилей вашей марки в кредит? Поделитесь, пожалуйста, актуальной статистикой по этой теме с нашими читателями.

По итогам 5 месяцев 2019 года ООО «Пежо Ситроен Рус» совместно с собственным каптивным банком PSA Bank (ООО «Банк ПСА Финанс РУС») реализовали 30,7% от розничных продаж новых автомобилей Peugeot и Citroёn в кредит. Самыми популярными моделями французских брендов, приобретаемыми в кредит, по итогам данного периода являются Citroёn C4 Седан - в кредит 44% и Peugeot 3008 - в кредит 44,8% от общего объёма продаж моделей в России.

Расскажите подробнее о тех финансовых/кредитных программах, которые пользуются наибольшей популярностью среди ваших покупателей? 

Следуя основной миссии нашего Банка на российском рынке, мы стараемся максимально поддерживать продажи новых автомобилей группы PSA, предлагая клиентам интересные и агрессивные решения для приобретения нового автомобиля.
В первую очередь можно говорить об успехе кредитных предложений с минимальной переплатой по кредиту. В рамках программ PSA Bank покупателям автомобилей группы PSA предлагаются специальные сниженные процентные ставки на весь модельный ряд, чтобы сделать автомобили Peugeot и Citroёn более доступными и уменьшить расходы клиентов, связанные с покупкой автомобиля в кредит. Так переплата по некоторым моделям может достигать 0%.Основной объем продаж Банка приходится именно на промо-программы со сниженными ставками по кредиту.

Какой фактор является более весомым при выборе финансовой/кредитной программы потребителем в России: размер процентной ставки или размер ежемесячного платежа?

В текущей ситуации на рынке основным фактором при выборе кредитной программы всё еще выступает размер ставки. При этом параллельно мы видим рост заинтересованности клиентов в кредитных предложениях с минимальным ежемесячным платежом, что связано с желанием минимизировать ежемесячные суммарные затраты. По данным кредитным предложениям у клиентов есть возможность приобрести более дорогой автомобиль или более полную комплектацию со сниженным размером платежей, а также пересаживаться на новый автомобиль каждые 2-4 года.

В других странах, особенно в Северной Америке,банки предлагают близкие к нулевым ставки по кредитам. По каким причинам мы не наблюдаем такого в России?При каких условиях автомобильными компаниями будет более агрессивно использован дешевый и доступный кредит как один из последних резервов роста потребительского спроса на автомобили?

Уже на протяжении почти 5-ти лет мы предлагаем покупателям программу от 0% переплаты до трех лет включительно на автомобили марок Peugeot и Citroёn.  На данный момент действие программы распространяется на автомобили Peugeot 3008 и Peugeot 5008, и является самым агрессивным предложением в сегменте кроссоверов на российском рынке. На остальные модели марок также действуют низкие ставки – от 4,9% годовых. И мы видим, что данный продукт способствует привлечению новых покупателей автомобилей.

Какие финансовые/кредитные программы пользуются популярностью у покупателей в других странах, но еще не "перенесены" на наш рынок? Возможно ли такое прямое заимствование?

Что касается Франции, мы можем говорить о том, что подавляющая часть автомобилей приобретается с использованием финансовых услуг. Группа PSA сейчас уделяет особое внимание разработке и запуску инновационных банковских продуктов новой мобильности, это как решения в области каршеринга, так и такие инновационные продукты как «Citroen Earn&Drive», сочетающие лизинг для физических лиц и субаренду автомобиля для оптимизации размера ежемесячного платежа клиентов по финансовому продукту. Данная концепция позволяет клиенту, сдавая в субаренду, приобретенный с помощью заемных средств автомобиль, частично либо полностью компенсировать свои ежемесячные затраты на обслуживание кредита.
Также среди финансовых продуктов Группы есть гибкие лизинговые предложения, которые в том числе предоставляют возможность клиентам замены автомобиля - предмета лизинга на несколько недель в течение года. Мы надеемся, что реализация подобных финансовых программ станет возможной и в России.

Каковы тенденции на рынке финансовых/кредитных программ в России? Развитие таких программ будет идти в направлении универсальных продуктов, рассчитанных на всех, или в направлении большей индивидуализации продуктов под запросы тех или иных потребителей?

Мы видим, что будущее рынка кредитования в предложении максимально широкого спектра финансовых услуг, чтобы у потребителя была возможность выбрать именно ту услугу, которая максимально отвечает его потребностям и ожиданиям. Этим представлением мы руководствуемся, создавая новые продукты и тарифные сетки, используя разное наполнение пакетов услуг.
Недавно спектр предоставляемых услуг дополнился лизинговыми продуктами для предпринимателей. В разработке есть несколько новых продуктов и для физических лиц.

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