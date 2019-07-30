А какой стратегии в области кредитования будете придерживаться вы?

Мы скорее всего будем развивать направление кредитов с остаточным платежом. Это позволит клиентам регулярно «пересаживаться» на новый автомобиль, на протяжении нескольких лет пользоваться им, при этом их финансовая картина будет для них самих удобной, понятной и необременительной.

Сейчас у нас запланирована работа по улучшению онлайн сервиса, где на сайте уже можно сделать некоторые предварительные расчеты – посмотреть затраты на кредит, а не только узнать ставку. Это уже можно сделать у дилера, но мы будем стараться упростить процесс для клиента, чтобы они смогли что-то подсчитать прямо из дома.

Я думаю, что определенная индивидуализация у нас будет. Даже сейчас мы делаем наши программы с таким расчетом, чтобы, они были понятными и объяснимыми с одной стороны и гибкими – с другой.

Эту концепцию мы будем совершенствовать, чтобы была возможность выбора сроков и условий в зависимости от возможностей клиента – например, размера первого взноса.