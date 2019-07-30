Ситуация на автомобильном рынке пока не внушает оптимизма. Роста продаж не наблюдается, общая экономическая ситуация дает о себе знать и серьезно его сдерживает. Какие способы раскачать потребительский спрос на автомобили при помощи финансовых продуктов остались незадействованными? Планируют ли кэптивные и независимые банки влиять на спрос более активно? Есть ли в запасе более мощные кредитные рычаги? Обращаемся с этими вопросами к господам банкирам, а также другим участникам автомобильного рынка.
Мы свели данные за полгода и выяснили, что примерно 20% автомобилей были реализованы по нашей программе Вольво Кар Кредит, которая работает с двумя банками партнерами: ВТБ и Юникредит.
Мы выросли в кредитовании по сравнению с прошлым годом. Если говорить обобщенно, то примерно пятая часть всех автомобилей продается в кредит по нашей брендированной программе. Возможно, этот показатель несколько ниже, чем у массового сегмента или у тех конкурентов, кто работает через корпоративные банки. Тем не менее это достойная доля для нас, и мы стараемся ее все время увеличивать за счет привлечения новых клиентов в кредитование.
Должна отметить, что у нас большой процент одобрения кредита у банков-партнеров, и в целом мы видим в этом большой потенциал.
Сейчас у нас действует кредитная программа со сниженной процентной ставкой на наши бестселлеры – кроссоверы ХС40, ХС60 и ХС90. На ХС40 и ХС60 ставка составляет 2,9%, на ХС90 – 3,5%. Это годовые программы, предполагающие 50-процентный первый взнос, каких-либо дополнительных или скрытых условий здесь нет.
Также у нас существуют кредитные программы на более долгий срок с остаточным платежом. Концепция остаточного платежа сейчас очень популярна среди автопроизводителей. Она позволяет снизить ежемесячную нагрузку по платежам. Предполагается, что клиенту будет удобно поменять автомобиль через два-три года, не выплачивая его стоимость и забирая в собственность. Вместо этого он может погашать кредит за счет остаточной стоимости, возможно, вносить деньги на первый взнос и продолжать пользоваться новым автомобилем. В идеале – с тем же ежемесячным платежом. Мы развиваем эту идею и предлагаем здесь сниженные процентные ставки, они у нас от 6%.
Она пользуется большим спросом. Примерно половина кредитов идет именно по программе с остаточным платежом на срок около двух-трех лет.
Да, у нас существует программа кредитования и для поддержанных автомобилей. Она доступна через банки-партнеры. И ещё у нас есть программы лизинга для юридических лиц, но это уже немного другая история.
Что касается юридических лиц, то есть программа Вольво Кар Лизинг, партнеры – Европлан и Каркаде Лизинг. Правда, этот сервис действительно предназначен для компаний, тех, кто ищет финансовый лизинг.
Также у нас есть программа оперативного лизинга, куда входит техобслуживание автомобиля – Вольво Кар Рент. Ее мы осуществляем с компанией АЛД Автомотив. По сути, это долгосрочная аренда автомобиля.
Про лизинг для физических лиц нам тоже есть, что рассказать. В этом году мы первыми среди автопроизводителей запустили программу подписки на автомобиль Вольво Кар Драйв. Ее, в принципе, можно сравнить с лизингом или долгосрочной арендой. Но важное отличие, что подписка не предполагает первый взнос, клиент ездит на автомобиле, внося определенную ежемесячную плату и ни о чем не беспокоится и не занимается вопросами обслуживания автомобиля.
Да, это чем-то похоже на операционный лизинг, который предполагает использование автомобиля со всеми включенными платежами за обслуживание. Правда, там схема немного другая. Есть первый взнос, лизинг идет через стороннюю компанию и для юридических лиц. Вольво Кар Драйв – это другое, это для физических лиц, без первого взноса.
Сейчас мы тестируем как спрос, так и поведение клиентов. Отклик положительный уже есть. Однако Вы правильно заметили, что к собственности отношение одно, а к аренде - другое. Сегодня в целом меняются ценности потребителей, они стремятся получить такую услугу или продукт, которые бы экономили их время и были максимально удобны. Этот потребительский тренд уже с головой захлестнул Западный мир и потихоньку набирает обороты у нас. Главное преимущество подписки – это в первую очередь экономия клиентом существенного времени, связанного с покупкой и обслуживанием автомобиля. Все мы знаем, что сегодня время для многих жителей мегаполисов – это главный невосполнимый ресурс.
Надо сказать, что банки постепенно отходят от этой практики. ПТС остается у клиента, а банк лишь вводит в базы данных информацию о том, что автомобиль находится под банковским обременением. Конечно, чтобы реализовать кредитный автомобиль, необходимо получить одобрение от банка. Однако все схемы сейчас становятся клиентоориентированными. Многие банки уходят в онлайн – стараются ускорять одобрение и процесс рассмотрения заявки клиента. В этом смысле многие кредитные программы идут в сторону упрощения.
Я должна сказать, что и банки стали смотреть на этот рынок с меньшей долей скепсиса. Да, там риски выше, но и сам рынок больше. Кроме того, мне кажется, что клиент, который раньше покупал новый автомобиль, сейчас приобрел бы подержанный автомобиль, но тоже далеко не дешевый. По сути, это один и тот же клиент для банка, и я считаю, что банки начинают сейчас это понимать и готовы делать интересные предложения для сегмента автомобилей с пробегом. Производители тоже подхватывают этот тренд.
Считаю, что оба пункта одинаково важны. Когда клиент только собирается взять кредит, он в первую очередь обратит внимание на ставку – много он переплатит или нет. Однако, когда уже продумывается сам план кредита, сроки и способ выплат, уже на первый план выходит платеж, так как эти деньги необходимо каждый месяц доставать или изымать из других своих расходов. Часто клиенты выбирают программу с остаточным платежом, где ставка будет чуть выше, но ежемесячные платежи на сроках 2 – 3 года комфортны для клиента.
Если говорить о программах с остаточным платежом, у нас они берутся на срок до трех лет. Что касается более долгих сроков кредитования, то в рамках программа Вольво Кар Кредит есть кредиты до 7 лет. Правда, там субсидированных ставок уже нет, однако сами они достаточно конкурентоспособны. Соответственно, есть годовые программы с низкой ставкой, затем идут программы до трех лет со сниженной ставкой (и с остаточным платежом). Максимальный срок кредита – до семи лет. Все зависит от того, как клиент распланирует свои затраты.
Я не берусь сравнивать западный рынок и наш. Мне кажется, там кредитные ставки в целом низки. Плюс рынок настолько большой, что банки готовы заполучить клиента без дохода. У нас банки тоже предлагают интересные услуги, но это поле развито слабо.
Теоретически банк может сейчас дать ставку близкую к нулю, так как отменился закон, по которому «физики» должны были платить налог на доход, если они брали кредит по ставке меньше двух третей от ставки рефинансирования ЦБ.
Конечно, кредит не может быть совсем бесплатным, однако многие автопроизводители пытаются предложить благоприятные условия через субсидированные ставки.
Наш минимальный параметр – 2,9%, что является очень выгодным и интересным предложением на рынке.
Обычно два-три банка действительно закрывают все потребности. Если говорить про наших партнеров, то они ориентируются на разные категории клиентов: ВТБ, всероссийский банк, имеет клиентуру широкого профиля, и в этом он сравним со Сбербанком, например. Юникредит является более нишевым и бизнес-ориентированным. Мы считаем, что этими двумя банками мы охватываем широкую группу потенциальных клиентов.
Допускаем, что у нас может быть три банка, но не более. Иначе это все превратится в перетягивание одного и того же клиента между банками (кто быстрее даст ответ). Здесь начнет страдать эффективность, так как становится сложнее управлять финансовыми программами с автопроизводителем и делать унифицированные условия. Я считаю практику работы с двумя-тремя банками наиболее адекватной.
Конечно.
Если говорить об автобизнесе в целом, то я делаю ставку на некий стандарт, чтобы было понятно, просто, прозрачно и удобно, особенно, если учитывать, что сильно развивается онлайн-кредитование – уход в цифру, исключая живое общение.
Мы скорее всего будем развивать направление кредитов с остаточным платежом. Это позволит клиентам регулярно «пересаживаться» на новый автомобиль, на протяжении нескольких лет пользоваться им, при этом их финансовая картина будет для них самих удобной, понятной и необременительной.
Сейчас у нас запланирована работа по улучшению онлайн сервиса, где на сайте уже можно сделать некоторые предварительные расчеты – посмотреть затраты на кредит, а не только узнать ставку. Это уже можно сделать у дилера, но мы будем стараться упростить процесс для клиента, чтобы они смогли что-то подсчитать прямо из дома.
Я думаю, что определенная индивидуализация у нас будет. Даже сейчас мы делаем наши программы с таким расчетом, чтобы, они были понятными и объяснимыми с одной стороны и гибкими – с другой.
Эту концепцию мы будем совершенствовать, чтобы была возможность выбора сроков и условий в зависимости от возможностей клиента – например, размера первого взноса.
В период активной автомобилизации России в нулевых годах самым серьезным драйвером роста был кредит на покупку нового автомобиля. Вначале кредитные ставки никак нельзя было назвать привлекательными и, тем не менее, из года в год все больше автомобилей покупалось с помощью заемных средств. Читать далее
«На протяжении 5-ти месяцев этого года мы наблюдаем стабильный рост доли кредитных продаж в розничных продажах Mitsubishi. Так, в марте доля составила 33%, в апреле 39%, в мае 40%.» Читать далее
«В целом, доля наших кредитных продаж составляет больше одной трети от всех реализуемых новых автомобилей, при том, что еще примерно 30% составляют автомобили, которые продаются корпоративным клиентам.» Читать далее
«Самыми популярными моделями французских брендов, приобретаемыми в кредит, по итогам данного периода являются Citroёn C4 Седан - в кредит 44% и Peugeot 3008 - в кредит 44,8% от общего объёма продаж моделей в России» Читать далее
«В среднем, доля автомобилей, приобретенных в кредит, на данный момент составляет 27% от розничных продаж. А по сравнению с первым полугодием 2018 года (в среднем 24%) наблюдается увеличение на 3%.» Читать далее
«В среднем, с начала года у нас доля кредитных продаж составляет 37% от розничных продаж марки. В мае и июне доля кредитных продаж держится на уровне 47%- 48%.То есть, достаточно хорошие показатели по продажам автомобилей в кредит» Читать далее