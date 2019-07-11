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Кредитный рычаг больше не работает?

Ситуация на автомобильном рынке пока не внушает оптимизма. Роста продаж не наблюдается, общая экономическая ситуация дает о себе знать и серьезно его сдерживает. Какие способы раскачать потребительский спрос на автомобили при помощи финансовых продуктов остались незадействованными? Планируют ли кэптивные и независимые банки влиять на спрос более активно? Есть ли в запасе более мощные кредитные рычаги? Обращаемся с этими вопросами к господам банкирам, а также другим участникам автомобильного рынка.

Есики Кишимото
Subaru
11 июля 2019

Есики Кишимото

генеральный директор ООО «Субару Мотор»

«В среднем, доля автомобилей, приобретенных в кредит, на данный момент составляет 27% от розничных продаж. А по сравнению с первым полугодием 2018 года (в среднем 24%) наблюдается увеличение на 3%.»

Какова сейчас ситуация с продажами автомобилей вашей марки в кредит? Поделитесь, пожалуйста, актуальной статистикой по этой теме с нашими читателями.

Ситуация с продажами автомобилей SUBARU в кредит стабильна. В среднем, доля автомобилей, приобретенных в кредит, на данный момент составляет 27% от розничных продаж. А по сравнению с первым полугодием 2018 года (в среднем 24%) наблюдается увеличение на 3%.

Расскажите подробнее о тех финансовых/кредитных программах, которые пользуются наибольшей популярностью среди ваших покупателей? 

В нашей специальной кредитной программе Subaru Drive есть три тарифа: «ВЫГОДНЫЙ» - подразумевает минимальную переплату за счёт низкой кредитной ставки в 5%, «ОПТИМАЛЬНЫЙ» - минимальный месячный платёж, срок кредита на 60 месяцев и «КЛАССИЧЕСКИЙ» - размер первоначального взноса от 10% до 39,9%, срок кредита от 24 до 36 месяцев. В целом, все перечисленные тарифы пользуются популярностью. 

Какой фактор является более весомым при выборе финансовой/кредитной программы потребителем в России: размер процентной ставки или размер ежемесячного платежа?

Самый популярный тариф по данной программе – «ВЫГОДНЫЙ» (размер процентной ставки 5%). Доля сделок по данной программе составляет 36% от всех кредитных сделок.

В других странах, особенно в Северной Америке, банки предлагают близкие к нулевым ставки по кредитам. По каким причинам мы не наблюдаем такого в России? 

Главная причина – это ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации, на сегодняшний день она составляет 7,5%. По сравнению с США 2,5%. По это причине банки не могут предоставлять недорогие кредиты. 

При каких условиях автомобильными компаниями будет более агрессивно использован дешевый и доступный кредит как один из последних резервов роста потребительского спроса на автомобили? 

На рынке РФ уже достаточно давно и успешно реализуются программы получения государственных субсидий на покупку первого автомобиля или семейного автомобиля. Кроме этого, практически у каждого автопроизводителя есть один или несколько банков-партнеров, которые предоставляют на покупку автомобиля марки кредит на специальных условиях с пониженной ставкой. У некоторых автопроизводителей также активно действует программа с остаточной стоимостью автомобиля, когда новый автомобиль не только приобретается с минимальной процентной ставкой, но по факту использования удобно и выгодно обменивается на новый. 

Какие финансовые/кредитные программы пользуются популярностью у покупателей в других странах, но еще не "перенесены" на наш рынок? Возможно ли такое прямое заимствование? 

В данном вопросе речь, скорее всего, нужно вести не о кредитных программах, а о вариациях на тему долгосрочной аренды или лизинга. Кроме ставшего популярным каршеринга, уже появились такие сервисы, как автомобиль по подписке, аренда автомобиля с личным водителем и долгосрочная аренда автомобиля.

Каковы тенденции на рынке финансовых/кредитных программ в России? Развитие таких программ будет идти в направлении универсальных продуктов, рассчитанных на всех, или в направлении большей индивидуализации продуктов под запросы тех или иных потребителей? 

Главная тенденция рынка в данном вопросе – предоставление максимально индивидуального подхода каждому покупателю в зависимости от запроса и потребности. Именно поэтому при продаже автомобилей SUBARU у бренда есть механизмы и программы, которые дают возможность получить кредит на покупку автомобиля максимальному количеству желающих. Это уже упомянутая специальная кредитная программа Subaru Drive, а также программа Subaru Upgrade на автомобили, приобретаемые по системе trade-in. 

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