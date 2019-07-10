Ситуация на автомобильном рынке пока не внушает оптимизма. Роста продаж не наблюдается, общая экономическая ситуация дает о себе знать и серьезно его сдерживает. Какие способы раскачать потребительский спрос на автомобили при помощи финансовых продуктов остались незадействованными? Планируют ли кэптивные и независимые банки влиять на спрос более активно? Есть ли в запасе более мощные кредитные рычаги? Обращаемся с этими вопросами к господам банкирам, а также другим участникам автомобильного рынка.
На протяжении 5-ти месяцев этого года мы наблюдаем стабильный рост доли кредитных продаж в розничных продажах Mitsubishi. Так, в марте доля составила 33%, в апреле 39%, в мае 40%. Мы добились существенного роста выдаваемых кредитов на новые автомобили Mitsubishi в марте по сравнению с февралем и наблюдаем стабильные кредитные продажи в апреле и мае. В кредит было реализовано новых автомобилей Mitsubishi соответственно: январь – 765, февраль – 885, март – 1517, апрель – 1106, май – 1093. Данные цифры говорят о стабильности нашего банка и о востребованности автомобилей марки Mitsubishi.
Среди покупателей марки Mitsubishi в кредит особой популярностью пользуется программа с остаточным платежом «Плати Легко!». Продукт обладает рядом преимуществ по сравнению с «классическим» кредитом: ежемесячные платежи меньше, при этом срок кредита короче. Как правило, средний срок «классического» кредита 4 года, а в «байбэке» – 3 года максимум. Этот факт позволяет клиенту приобрести автомобиль более лучшей комплектации или даже класса, чем планировал изначально (либо просто уменьшить кредитную нагрузку). А по прошествии срока кредита стимулирует клиента принять решение – погасить кредит и ездить на своем 3-летнем автомобиле (порой уже с истекшей заводской гарантией), либо просто пересесть на новый автомобиль по той же программе, тем более, что, например, в нашем банке повторным клиентам предоставляется ставка, сниженная на 3%, что очень выгодно. Мы оцениваем натуральный или естественный спрос на продукт с остаточным платежом в районе 30-40% от всех кредитов. Если доля этого продукта выше, это означает, что банк и/или производитель стимулируют этот продукт различными способами – предоставляют скидки, вознаграждение от продавца и т.д.
Подавляющее большинство, по-прежнему, ориентируются сначала на процентную ставку и уже потом на ежемесячный платеж. Но такая тенденция наблюдается при покупке в кредит новых автомобилей. В кредитовании автомобилей с пробегом деление примерно 50/50. Это экспертная оценка на основании продаж Mitsubishi в кредит с привлечением заемных средств нашего Банка.
В 2018 году 3 месяца действовала специальная маркетинговая ставка 0% на срок кредита до 3 лет на ключевые модели Mitsubishi Outlander и Mitsubishi Pajero Sport. В этом году ставка 0% предлагалась клиентам в марте. Также нулевые ставки есть у наших партнеров по Альянсу. Так что это не новость. В этом вопросе роль играет ключевая ставка ЦБ РФ. Сейчас она снижается, но остается высокой 7,5%. А ставка в Северной Америке для клиентов держится на уровне 3-4%. Поддерживать нулевые кредитные ставки в автобизнесе можно и это эффективно с точки зрения продаж автомобилей, но очень затратно для бренда и/или банка. Однако, мы постараемся в этом году еще порадовать наших клиентов.
В других странах есть программы с остаточным платежом со сроком кредита на 7 лет в сочетании с нулевым первоначальным взносом, например. У нас это вопрос лишь спроса и аппетита к рискам. Но пока такие программы носят скорее экзотический характер.
Приобрести в кредит любую дополнительную услугу или оборудование сейчас уже можно и в России и, приобретая автомобиль Mitsubishi кредит в нашем Банке мы предоставляем такую возможность. В этом плане автокредит в России мало чем уступает аналогам в других странах.
Мое мнение, что автокредит все больше будет уходить в кастомизацию под конкретного клиента. Начнется это с новых авто, а потом распространится и на кредиты на подержанные машины. Будет внедрен risk based pricing – это индивидуальная ставка для конкретного клиента. Развитие получат программы «всё включено» или пакетные продукты: кредит на автомобиль, страховки, ТО, услуга «помощь на дорогах» и т.д. Больше привилегий получат лояльные клиенты, кто берет второй кредит.
В период активной автомобилизации России в нулевых годах самым серьезным драйвером роста был кредит на покупку нового автомобиля. Вначале кредитные ставки никак нельзя было назвать привлекательными и, тем не менее, из года в год все больше автомобилей покупалось с помощью заемных средств. Читать далее
«В целом, доля наших кредитных продаж составляет больше одной трети от всех реализуемых новых автомобилей, при том, что еще примерно 30% составляют автомобили, которые продаются корпоративным клиентам.» Читать далее
«Самыми популярными моделями французских брендов, приобретаемыми в кредит, по итогам данного периода являются Citroёn C4 Седан - в кредит 44% и Peugeot 3008 - в кредит 44,8% от общего объёма продаж моделей в России» Читать далее
«В среднем, доля автомобилей, приобретенных в кредит, на данный момент составляет 27% от розничных продаж. А по сравнению с первым полугодием 2018 года (в среднем 24%) наблюдается увеличение на 3%.» Читать далее