Расскажите подробнее о тех финансовых/кредитных программах, которые пользуются наибольшей популярностью среди ваших покупателей?

Среди покупателей марки Mitsubishi в кредит особой популярностью пользуется программа с остаточным платежом «Плати Легко!». Продукт обладает рядом преимуществ по сравнению с «классическим» кредитом: ежемесячные платежи меньше, при этом срок кредита короче. Как правило, средний срок «классического» кредита 4 года, а в «байбэке» – 3 года максимум. Этот факт позволяет клиенту приобрести автомобиль более лучшей комплектации или даже класса, чем планировал изначально (либо просто уменьшить кредитную нагрузку). А по прошествии срока кредита стимулирует клиента принять решение – погасить кредит и ездить на своем 3-летнем автомобиле (порой уже с истекшей заводской гарантией), либо просто пересесть на новый автомобиль по той же программе, тем более, что, например, в нашем банке повторным клиентам предоставляется ставка, сниженная на 3%, что очень выгодно. Мы оцениваем натуральный или естественный спрос на продукт с остаточным платежом в районе 30-40% от всех кредитов. Если доля этого продукта выше, это означает, что банк и/или производитель стимулируют этот продукт различными способами – предоставляют скидки, вознаграждение от продавца и т.д.