В период активной автомобилизации России в нулевых годах самым серьезным драйвером роста был кредит на покупку нового автомобиля. Вначале кредитные ставки никак нельзя было назвать привлекательными и, тем не менее, из года в год все больше автомобилей покупалось с помощью заемных средств.

Кредитный рычаг больше не работает? Высказался в рамках следующего круглого стола: Ситуация на автомобильном рынке пока не внушает оптимизма. Роста продаж не наблюдается, общая экономическая ситуация дает о себе знать и серьезно его сдерживает. Какие способы раскачать потребительский спрос на автомобили при помощи финансовых продуктов остались незадействованными? Планируют ли кэптивные и независимые банки влиять на спрос более активно? Есть ли в запасе более мощные кредитные рычаги? Обращаемся с этими вопросами к господам банкирам, а также другим участникам автомобильного рынка. Сергей Мышлявцев главный редактор портала MotorPage.ru

В период активной автомобилизации России в нулевых годах самым серьезным драйвером роста был кредит на покупку нового автомобиля. Вначале кредитные ставки никак нельзя было назвать привлекательными и, тем не менее, из года в год все больше автомобилей покупалось с помощью заемных средств.

Под давлением конкуренции условия автокредитования постепенно становились более гуманными. Этому, в частности, способствовало появление таких инструментов как трейд-ин, который позволил засчитывать имеющийся автомобиль в качестве первоначального взноса по кредиту на новый. Государство также вносило свою лепту в виде снижения ключевой ставки ЦБ и программ субсидирования по автокредитам в попытке поддержать автомобильный рынок. В Россию пришли и начали активную работу, так называемые, кэптивные банки - иностранные финансовые компании, принадлежащие автопроизводителям.

Стала даже появляться некоторая эйфория по поводу "всемогущего" кредита, который представлялся этаким безотказным решением для устойчивого и бесконечного роста продаж новых автомобилей.

Но, как говорят в таких случаях, праздник не может быть вечным.

После примерно десятилетия роста рынок автомобилей, вслед за остальными, вошел в полосу затяжного кризиса.

Спрос на автомобили в России сейчас снова падает. После нескольких месяцев небольшого подъема, когда забрезжила слабая надежда на восстановление рынка, все вернулось к движению по наклонной вниз.

А что же происходит с автозаймами? Как ни странно, наиболее точно к ситуации с кредитами подходит определение "стабилизация". Количество новых автомобилей, покупаемых в кредит, согласно различным оценкам, последние несколько лет колеблется на уровне 50% от общего объема продаваемых транспортных средств. Говоря проще, примерно каждый второй новый автомобиль покупается в России с использованием займа.

Много это или мало? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сравнить эту цифру с аналогичными показателями в других регионах мира.

В Европе количество автомобилей, покупаемых с помощью различных финансовых инструментов, включая кредит или лизинг, в среднем составляет до 60% от общего объема. В Северной Америке - до 80 с лишним процентов. Конечно, статистика сильно разнится от страны к стране, но, судя по цифрам, российский рынок тяготеет к европейскому уровню "проникновения" автокредитования.

По мнению инсайдеров автомобильного бизнеса, в настоящее время прослеживается несколько основных тенденций.

Тенденция 1. Рост покупок в кредит на вторичном рынке.

Это закономерно, учитывая, что цены на новые автомобили медленно, но верно повышаются. Все больше людей начинают делать выбор в пользу покупки б/у автомобилей. За этим выбором покупателей следует и их обращение за кредитами.

Кстати, в Европе продажа подержанных автомобилей более прибыльна для дилеров, в связи с чем там меняется и бизнес-модель финансирования. Смею предположить, что в самом обозримом будущем наш рынок в этом отношении будет все последовательней повторять путь европейских коллег.

Тенденция 2. Более выгодные условия приобретения автомобилей через кэптивные банки.

Упомянутые ранее кэптивные банки не сидят сложа руки. Надо отдать им должное, у многих из них количество различных кредитных программ, которые одновременно продвигаются на рынке, часто доходит до 10-ти и более. При этом есть отдельные финансовые программы для приобретения автомобилей с пробегом или коммерческого транспорта. Ставки порой рекламируются очень привлекательные - 4,5% - но, как водится в таких случаях, очень рекомендуется читать все детали и условия, прописанные в кредитных договорах мелким шрифтом. Бывают нюансы...

Тенденция 3. Сворачивание государственных программ субсидирования покупок автомобилей.

В более-менее тучные времена Правительство позволяло себе роскошь поддержки автомобильного рынка за счет бюджетных денег. Субсидировались ставки по кредитам при покупке новых автомобилей. Так, с помощью специальных программ льготного кредитования стимулировалась покупка автомобилей определенных классов и ценовых сегментов, замена "автохлама" на новые машины и т.д.

В наши дни остались 2 государственные программы, действующие до 2020 года. При этом, по их условиям, субсидируется не ставка по кредиту на покупку автомобиля, а непосредственно часть его стоимости, с возможностью зачесть ее в первоначальном взносе по кредиту. Эти программы - "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль"- впрочем, не могут похвастаться большими достижениями и успехами. Что подводит нас к 4-й тенденции...

Тенденция 4. Снижение выгодности государственных программ.

Если предлагаемая по вышеназванным программам 25% скидка для жителей Дальневосточного региона выглядит вполне привлекательной, то 10-процентная выгода, предусмотренная для всех остальных желающих приобрести автомобиль, не столь впечатляет. Мало того, что на субсидирование со стороны государства направляется теперь меньше средств, так еще и условия получения льгот по кредитам перестают стимулировать людей пользоваться этими возможностями.

На рынке финансовых продуктов - читай: кредитов - на покупку автомобилей в нашей стране, активно действуют 2 группы игроков. Это банки или финансовые компании, принадлежащие автопроизводителям (кэптивные банки) и прочие, независимые, банки, предлагающие автокредиты в своей продуктовой линейке.

Несколько особняком стоят лизинговые компании, которые не оказывают пока столь серьезного влияния на рынок финансовых продуктов из-за непопулярности, собственно, лизинга автомобилей для физических лиц.

Периодически на это "поле" выходит государство, которое героическими усилиями пытается стимулировать спрос на автомобили.

При активном участии банков - как кэптивных, так и независимых - у нас сейчас создан достаточно конкурентный и зрелый рынок финансовых услуг для приобретения автомобиля. При этом для дальнейшего развития принципиально важно наличие и тех и других - только в таком случае достигается необходимый баланс. Иначе на развитии будут отрицательно сказываться свойственные им ограничения.

Ведь кэптивные банки очень привязаны к 1-2 автобрендам своей материнской компании и их дилерам. Они не склонны идти на высокие риски.

В свою очередь, независимые банки в моменты кризиса на том или ином рынке, легко переключают свои ресурсы и переводят финансовые фонды - например, с автомобильного сектора в недвижимость или другие направления.

Ситуация на автомобильном рынке пока не внушает оптимизма. Роста продаж не наблюдается, общая экономическая ситуация дает о себе знать и серьезно его сдерживает.

Государство, судя по всему, пока не горит желанием помочь автомобильному рынку традиционным способом - вливанием больших денег в программы стимулирования спроса. На лизинг, как инструмент активизации продаж, по-прежнему, нет большой надежды.

Какие способы стимулировать продажи и раскачать потребительский спрос на автомобили при помощи финансовых продуктов остались незадействованными? Есть ли они, в принципе?

Планируют ли кэптивные банки влиять на покупательский спрос более активно? Остались ли у них и у независимых банков в запасе более мощные кредитные рычаги?

Обращаемся с этими и другими вопросами непосредственно к господам банкирам, а также другим участникам автомобильного рынка. Очень надеемся, что этот Круглый стол поможет не только найти ответы, но и открыть новые способы работы с кредитным рычагом.

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