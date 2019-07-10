Сколько у вас, если в целом говорить, какое количество финансовых программ? Я смотрел статистику по другим компаниям, у кого-то и 10 и 12 программ, на разные сегменты, на физлиц, на юрлиц, на б/у...

Так и есть. Если посмотреть раздел финансовых продуктов на сайте Land Rover, можно насчитать похожее количество...

Здесь важно понять - они существуют не потому, что у нас есть задача запустить их как можно больше, а потому, что у клиентов есть в них потребность.

Например, если клиент говорит: "Я - компания, я плачу НДС, и я рассматриваю возможность покупки автомобиля". Тогда ему, скорее всего, лучше взять либо операционный, либо финансовый лизинг.

Или он говорит: "Нет, я - частное лицо, но при этом, я - гражданин другого государства, но хочу купить автомобиль, чтобы моя компания-работодатель платила штрафы. Тогда лучше взять операционный лизинг, его быстрее одобрят, может быть, будет чуть дороже, но, как правило, это решает массу вопросов. Не надо возить автомобиль на ТО, не надо его возвращать, это - как длительная аренда.

Либо человек говорит: "Я хочу заплатить почти всю сумму, но я хочу взять какую-то часть в кредит, чтобы не вынимать деньги из депозита". Тогда лучше взять кредит по 2-м документам, который быстро одобряется, по нему будет минимальная переплата.

Или такой вариант: "Я хочу иметь минимальный ежемесячный платеж". Тогда, как раз, действует программа ReStart.

Мы стараемся слушать своих клиентов как можно внимательнее и подстраивать под них свои финансовые программы, чтобы не работать просто в стол, чтобы люди были довольны, и им удобно было покупать наши автомобили.

Опять же страховые программы. КАСКО стоит меньше, чем 4% на наши автомобили от партнерской компании.

"Территория честных сделок" - не финансовая программа, но тоже интересная история. На нашем сайте есть специальная страница этой программы в разделе "Автомобили с пробегом". Это сделано для тех владельцев, кто купил автомобиль пусть и много лет назад, и по какой-то причине решил его менять не через дилера, а в частном порядке. При этом владелец не готов общаться с брокерами, теми, кого в России называют перекупщиками, и кто может обмануть. Программа позволяет таким клиентам заключить сделку по продаже автомобиля Jaguar или Land Rover в дилерском центре и избежать всевозможных рисков, связанных с состоянием автомобиля и передачей денежных средств.

Предположим, вы продаете автомобиль. Предположим, вы выставляете объявление на специализированном сайте за ту цену, за которую вы хотите. Я звоню, говорю: "Сергей, я готов его купить". Вы говорите: "Супер, едем к дилеру!" Заходите на сайт Land Rover, там есть специальный раздел "Территория честных сделок", где вы можете отправить заявку онлайн.. Вы записываетесь к выбранному вами дилеру, бронируете конкретное время, приезжаете. Вас там ждет представитель дилера. Там вам придется, конечно, провести 2-3 часа... Дилер, во-первых, проверяет техническое состояние автомобиля. Уже на сайте можно скачать лист проверки автомобиля по методике производителя, там всего 165 пунктов. Далее дилер делает проверку истории автомобиля, чтобы убедиться, что этот автомобиль действительно принадлежит продавцу, что он не в залоге, не в обременении и т.д. И самое интересное - вместо того, чтобы пересчитывать деньги на капоте, дилер принимает деньги у покупателя и переводит на ваш счет. За всю эту историю вам надо заплатить целых сто российских рублей в кассу. Но при этом вы не имеете рисков, связанных с приемом денег от незнакомого человека, покупаете не кота в мешке, а автомобиль с понятным качеством. Более того, если покупатель говорит: "Я вижу тут есть недостатки, я хотел бы его купить по программе Approved", дилер готов предложить такую услугу, если покупатель этого желает.