Автомобильные коммунисты захватывают Америку

Китайская компания Chery и американский холдинг HAAH Automotive готовят к запуску в США и Канаде несколько моделей Exeed. На этих рынках автомобили будут продаваться под брендом Vantas

Первой моделью под этой маркой станет Exeed TXL, которому предстоит конкурировать с Honda Passport и Nissan Murano. Следом в продажу поступит Exeed VX, причем производство обоих кроссоверов планируется организовать в США. На первом этапе это будет отверточная сборка и более половины компонентов поставят из Китая. В HAAH Automotive не уточнили, на каком именно заводе наладят выпуск машин, а также не называют сроки. По предварительным данным, Vantas местной сборки появятся у дилеров не раньше 2021 года.

Напомним, что под суббрендом Exeed, созданным Chery, выпускаются премиальные автомобили. Любопытно, что как минимум одна модель уже подтверждена и для России – в течение 2020 года до российских дилеров доберется Exeed TX. Этот кроссовер сравним по габаритам с Nissan X-Trail, а в движение его приводит 190-сильный бензиновый двигатель объемом 1,6 литра в сочетании с «роботом», передним либо полным приводом.