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28 июн 2022

Chery Ant получил особую версию для женщин

Chery Ant получил особую версию для женщин

Специальные версии для автомобилей - дело обычное. Их часто посвящают историческим событиям в жизни компании-производителя, известным личностям и культурным явлениям - как это сделали в Bentley, подарив комплимент русскому балету

Впрочем,  машин для женщин до сегодняшнего дня не делал никто. Chery же заходят в эту область первыми! Итак, у них в модельном ряду есть микроскопический городской автомобильчик под названием Ant. Кроме того, что перед нами электрокар, в этой машине более нет ничего уникального.

С другой стороны, если вы девушка, то появляется возможность купить особый автомобиль для представительниц слабого пола. Покупательницы могут выбрать из двух цветов: нежно-розового и фиолетового. В обоих случаях крыша машины будет окрашена в белый, а интерьер получит вставки в тон кузову, надпись Charme на центральной консоли и фоновую подсветку из семи разных оттенков.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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