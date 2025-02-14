Chery готовит новый флагманский гибридный седан Fengyun A9

Компания Chery опубликовала изображения своего нового седана Fengyun A9, который станет флагманской моделью бренда. Автомобиль получит лидар и сможет проезжать свыше 1500 км в гибридном режиме

Chery Fengyun A9 получил интеллектуальную систему "Shenxing Zhijia", которая позволит дистанционно парковать автомобиль и управлять в автономном режиме на трассе и в пределах города. Она работает с помощью лидара, который установлен на крыше. Ранее компания не подтверждала, что Fengyun A9 будет оснащен такой технологией.

Особенно выделяется оригинальный дизайн. Можно заметить прямоугольные фары с узкой светодиодной полосой, которая растянулась по всей ширине передней части кузова, а также закрытую решетку радиатора с рисунком множества маленьких треугольников. Оснащение будет включать 15,6-дюймовый экран мультимедийной системы, камеры кругового обзора, 23 динамика аудиосистемы, активное шумоподавление и ароматизацию воздуха.

Fengyun A9 оснащен гибридной силовой установкой, в основе которой один электродвигатель на 204 л.с. и 1,5-литровый турбомотор мощностью 143 л.с. и 220 Нм крутящего момента. Запас хода на электротяге составляет 200 км, а в гибридном режиме - свыше 1500 км.

