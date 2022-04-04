Автомобильный портал Motorpage
4 апр 2022

Chery готовится представить преемника модели QQ

Chery готовится представить преемника модели QQ

Модель QQ являлась китайским прочтением Daewoo Matiz. Это был смешной, пожалуй, даже несуразный маленький автомобильчик, который, однако, сумел завоевать определенную популярность не только на домашнем рынке, но и в мире, в частности в России

Собственно в некоторых странах  QQ продолжают выпускать до сих пор, но модель уже считается слишком старой, а значит настала пора для обновления – прямого наследника у QQ не будет, но идеологического преемника в Chery выпустят.

Им станет трехдверный электрический хэтчбек, премьеру которого анонсировали на днях.  Технические характеристики неизвестны, но предполагается, что мощность электрокара составит 70 кВт (95 л.с.). Запас хода по китайскому циклу NEDC он составит 180-200 км, что в реальности даст 130-150 км.

Зато производитель раскрывает интересные «фишки». К примеру, на проекционном дисплее будут выводиться различные трехмерные изображения вроде навигационной карты.  Продажи новинки должны стартовать во втором квартале 2022 года.
 

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

Комментарии к новости

Последние новости

...
Chery Arrizo 5 Plus

Chery привезет в Россию новый седан, который обязательно убьет Solaris

21 марта 2022

В России заметили новый электрокар Chery

23 сентября 2021
Chery Tiggo 7 Plus

Представлен Chery Tiggo 7 Plus

31 августа 2021
Chery Tiggo 4

Chery Tiggo 4 получил новые комплектации

23 июля 2021
Chery Tiggo 8 Pro (2021) приборная панель

Chery планирует продавать электромобили в России

29 июня 2021

Chery везет в Россию дешевый кроссовер

24 мая 2021

 Новости Chery

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai Staria - hyundai staria (2022) на что рассчитывает hyundai staria в сегменте полноприводных минивэнов Тест драйв
04 апреля 2022

Hyundai Staria
"На что рассчитывает Hyundai Staria в сегменте полноприводных минивэнов"
KIA Ceed - kia ceed gt line (2022) вне конкуренции
Тест драйв
01 апреля 2022

KIA Ceed
"Вне конкуренции"
Lada Granta - lada granta (2019) «бюджетница» с цифровым бонусом
Тест драйв
30 марта 2022

Lada Granta
"«Бюджетница» с цифровым бонусом"
Volkswagen Taos, KIA Seltos - сравнительный тест kia seltos и volkswagen taos толкотня в проулке
Сравнительный тест
15 марта 2022

Volkswagen Taos, KIA Seltos
"Толкотня в проулке"

Написано новостей:

3 0 3 5 7