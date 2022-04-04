Chery готовится представить преемника модели QQ

Модель QQ являлась китайским прочтением Daewoo Matiz. Это был смешной, пожалуй, даже несуразный маленький автомобильчик, который, однако, сумел завоевать определенную популярность не только на домашнем рынке, но и в мире, в частности в России

Собственно в некоторых странах QQ продолжают выпускать до сих пор, но модель уже считается слишком старой, а значит настала пора для обновления – прямого наследника у QQ не будет, но идеологического преемника в Chery выпустят.

Им станет трехдверный электрический хэтчбек, премьеру которого анонсировали на днях. Технические характеристики неизвестны, но предполагается, что мощность электрокара составит 70 кВт (95 л.с.). Запас хода по китайскому циклу NEDC он составит 180-200 км, что в реальности даст 130-150 км.

Зато производитель раскрывает интересные «фишки». К примеру, на проекционном дисплее будут выводиться различные трехмерные изображения вроде навигационной карты. Продажи новинки должны стартовать во втором квартале 2022 года.

