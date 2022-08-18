Chery официально заявила о намерениях открыть свое производство в России

Концерн Chery демонстрирует успехи в освоении российского рынка, при этом, не имея в России собственного производства в отличие от своих конкурентов – все автомобили Chery поставляются к нам из Китая

Впрочем, совсем скоро все может измениться. Во всяком случае, российский офис концерна уже официально заявил о таких планах и подтвердил переговоры с несколькими площадками. Конечно же, никакой конкретики СМИ не предоставили.

Напомним, что в феврале появилась информация о том, что сборка автомобилей Chery может быть организована на мощностях завода УАЗ, правда, подтверждения этим данным не было.