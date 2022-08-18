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18 авг 2022

Chery официально заявила о намерениях открыть свое производство в России

Chery официально заявила о намерениях открыть свое производство в России
Автор фото: фирма-производитель

Концерн Chery демонстрирует успехи в освоении российского рынка, при этом, не имея в России собственного производства в отличие от своих конкурентов – все автомобили Chery поставляются к нам из Китая

Впрочем, совсем скоро все может измениться. Во всяком случае, российский офис концерна уже официально заявил о таких планах и подтвердил переговоры с несколькими площадками. Конечно же,  никакой конкретики СМИ не предоставили.

Напомним, что в феврале появилась информация о том, что сборка автомобилей Chery может быть организована на мощностях завода УАЗ, правда, подтверждения этим данным не было.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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